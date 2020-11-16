免疫检查点抑制剂治疗再添证据

近日，北京大学第一医院风湿免疫科张卓莉教授团队在《自身免疫评论》上发表论文，研究提出自身免疫病并非使用免疫检查点抑制剂治疗的绝对禁忌证，但治疗期间应多学科协作管理并密切监测。

流行病学研究显示，约11.3%～24.6%的癌症患者合并有自身免疫病。出于安全性和疗效的考虑，这类人群常常被免疫检查点抑制剂的临床试验拒之门外。目前国际上对于这一群体尚无推荐用药，合并有自身免疫性病常被视为免疫检查点抑制剂治疗的禁忌证。近年来，越来越多的临床研究关注到这一特殊人群，但由于样本量和研究质量等不足，免疫检查点抑制剂是否可用于合并自身免疫病的肿瘤患者，目前仍没有答案。

针对这一问题，张卓莉团队进行了文献检索，对截至2019年8月、合并自身免疫病的619例肿瘤患者使用免疫检查点抑制剂的安全性和/或有效性的临床研究进行甄选，最终纳入14项合格的观察性研究。在安全性方面，治疗期间，原有自身免疫病复发和/或新发免疫相关不良事件的发生率为60%，其中原有自身免疫病复发和新发免疫相关不良事件的发生率分别为35%和33%，其中轻度（1级或2级）居多，各占80%和68%。

此外，对不同系统自身免疫病治疗期间的复发情况作比较时发现，相比于银屑病、自身免疫性甲状腺炎和炎症性肠病，既往合并类风湿关节炎的患者在免疫检查点抑制剂治疗期间更容易出现复发。在治疗效果上，总体缓解率和疾病控制率分别为30%和39%，这一数据接近既往临床试验报告结果。进一步分析发现，基线免疫抑制剂的使用不增加治疗过程中的复发风险，但可能降低肿瘤的治疗效果。

该研究证实，合并自身免疫病并非免疫检查点抑制剂治疗的绝对禁忌证。这类患者在接受免疫检查点抑制剂治疗期间免疫相关不良反应较为常见，但多较为轻微，一般不需要中断治疗即可得到控制。这一结论为免疫检查点抑制剂治疗指南的制定提供了重要循证证据。该研究特别强调，在治疗期间应倡导多学科（如肿瘤科和风湿免疫科）协作管理，并进行密切监测，以更好地治疗患者。（记者付东红）