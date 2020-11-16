幼儿园孩子性教育该学什么？

儿童性教育需要贯穿孩子的成长历程，根据不同年龄段的特点和需要，提供恰当的教育内容。

幼儿园阶段的性教育包括——

人的身体：比如男孩女孩身体有哪些相同和不同，小孩和成年人身体的不同等。

人际关系和友谊：幼儿从小对人际关系的认识，包括他们所经历的自身与同伴之间的友谊，他们与教师、父母之间的关系，他们所看到的、感受到的、经历的教师与教师、父亲与母亲等成人之间的关系，都会给他们对人际关系和友谊的认识和技能打下基础，并且影响到他们成年之后建立和维持亲密关系。

情绪/情感：孩子有多种情绪和情感，如喜欢、高兴、生气、害怕、悲伤，教师要教给幼儿识别和处理这些情绪和情感的知识和技能，以及识别他人的这些情绪和情感并做出恰当的反应。

价值观和社会规范：与性有关的话题，只要是适合幼儿年龄的，都可以讲。事实上，幼儿触摸自己的生殖器官会感到愉悦，并通过这样的方式探索自己的身体，这一行为本身不会对幼儿造成伤害。教师需要告诉幼儿有关这一行为的社会规范，如不能在公共场合做，不能影响别人，帮助幼儿建立有关这一行为的社会规范。

保护自己：教给幼儿关于自我保护的技能，如“哪里是身体的隐私部位，谁可以触摸，谁不可以触摸”“如何拒绝其他人对身体隐私部位的触摸”“不随便跟陌生人走”“不单独去偏僻的地方”“在商场与家人走失怎么办”等都是自我保护的内容。

社会性别：我们的社会倾向于把男孩塑造成“真正的男子汉”，把女孩培养成“贤妻良母”，但是人们对于“男子汉”和“贤妻良母”并没有统一的衡量标准。“男子汉”有可能很喜欢做家务，也很享受给家人准备一份丰盛的晚餐，而真正的“贤妻良母”也可能很享受在事业上游刃有余。教师需要做的，不是刻意地让男孩去抱布娃娃、玩烹饪玩具，让女孩弄刀舞枪，更不是在男孩想玩烹饪玩具、女孩想玩枪的时候阻止他们，而是提供给幼儿各种机会、时间和空间，让他们自己去探索，发现自己的兴趣和爱好，并且有机会把自己的爱好发扬光大。

生殖：如给幼儿解答“宝宝从哪里来”这一问题，可以针对上述内容设计一些教育活动，建议在活动中使用适合不同幼儿年龄段的性教育绘本，作为学习材料。（北京师范大学教授、博士生导师，北京师范大学儿童性教育课题组负责人 刘文利）