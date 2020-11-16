家庭分工 适合就是优选

三个月前，婆婆回老家了，我和先生开始了“女主外，男主内”的家庭分工模式：我负责赚钱养家，先生负责带孩子做家务。这个过程，我有不少心得体会。

“主内”“主外”皆辛苦

无论“男主外，女主内”，还是“女主外，男主内”的分工模式，很多人会陷入一种争论之中，就是比谁更辛苦。大家都无法克服自恋，会不自觉地觉得自己才是家庭中最辛苦的那个人。

挣钱养家的人觉得自己作为“社畜”，看客户、看领导脸色，会议一个接一个，项目忙完一个又一个才是最辛苦的。在家做家务带孩子的人觉得自己面对洗不完的碗，扫不完的地，还有爱发脾气、需求又多的孩子才是最辛苦的。因为角色和分工不同，所以，关系中的双方很难站在对方的角度，对另一半的辛苦感同身受，也很难真正理解彼此，于是冲突和争吵就由此而生。

其实，在一个家庭里，无论谁主内谁主外，只要让这个家庭日复一日地正常运转起来，没有谁是不辛苦的。作为一个有孩子的普通中年人，只要这个人有家庭责任感，没有谁是不辛苦的。所以，不要把能量耗在比较上，大家都很辛苦，所以更应该相互扶持，同舟共济，把家庭建设好。

“应该”思维带来内心冲突

“女主外，男主内”的分工模式，需要双方都能够克服一些观念上的束缚，尤其对男性而言并不容易。

对于主外的女性而言，她遇到的挑战是：需要克服一种自己很可怜的受害者情绪。我在咨询中，遇到不少赚钱养家的女性很容易陷入自艾自怜之中，觉得正是因为男人无法依靠，自己没有办法，才被迫成为赚钱养家的女人。

之所以有这样的想法，在于她们内心深处有一个根深蒂固的观念，认为男人应该在经济上给女人依靠，男人应该比女人强。这个“应该”思维，往往会造成她们内心的冲突，因为现实和“应该”不一致了。男女都是平等的，没有谁一定要给谁依靠。

无论男女，在这样的分工模式中要体会自我价值感，当你看到“这是我的选择”时，内心就不会有被逼迫感。

不管社会上对全职妈妈、全职爸爸的价值判断如何，在家庭内部，无论是哪一方主内，我们都需要以更平等的姿态面对关系，对另一半付出的家务、育儿价值给予肯定。

适合的就是最优的

家庭分工没有绝对正确的模板，每个家庭应该选择适合自己的家庭分工模式。

是“男主外，女主内”“女主外，男主内”，还是“双方都主外主内”，这是基于每个家庭自己的情况，做出的符合自己现实的最优选择，并没有对错之分。

对我的家庭而言，我更喜欢工作，也更擅长工作，靠我工作的收入也能支撑家庭正常的运转，而我工作的发展前景也比丈夫的更好一些。在没有老人帮忙的情况下，孩子上学又需要人接送，作业需要辅导，家务也需要有人做，那我们就自然地选择实行“女主外、男主内”的分工模式。

这是基于我们的现实，在协商一致的情况下，共同做出的最优选择。而且，我认为家庭的分工是流动的，如果丈夫找到自己更有热情的事业，或者孩子大一些，独立性更强一些，我们的分工模式又会发生改变。

谁主内、谁主外主要是看家庭这个整体采取怎样的策略，双方都比较舒服。只有在双方都舒服的情况下，家庭的运转效率才最高。（心理咨询师 梅亚）