丈夫冷漠 学会给生活加点甜

现实生活中，结婚后彼此都打回原形的人真不少。而面对那些冷漠的丈夫，该怎么办？

能忍的冷漠：不会主动为你做一些温暖的事，也难记住一些生活细节。但是你若要求了，他也会做。你觉得他不贴心，对你也不上心。这类人无害有用，他不会伤害你，只要你对他别有太多期待，有事直接提要求，不抱怨，他也是有价值的。

难忍的冷漠：这类人主要表现是能自得其乐，自我满足，其他人的事都不上心，别说媳妇，就是父母麻烦他点事都烦。一般的人际互动、礼尚往来，对于他是负担，能躲就躲。如果他的配偶是个古道热肠的女子，就难以忍受。甚至有个别男子，绝大部分工资都用来自我享受，就连正常的分摊家用也会觉得不爽。媳妇有病视而不见，有时也应付着照顾一下，但很不情愿。

这类婚姻，会离婚吗？大部分没离，主要是觉得离婚再嫁难，自己一个人过也难，还不如就这么凑合着。这类女子很痛苦，确实离婚也未必一定就不痛苦，因为她们没有即使一个人过也不和他在一起的决绝。

咨询师通常非常尊重咨客的选择，就探讨这样的婚姻，如何让自己不那么苦，偶尔还有一点甜呢？锻炼身体和努力工作是最好用的法子，身体健康，情绪就会优化，工作投入能转移注意力，待能力提升后，可能关系会有新变化。

关系是流动的，爱恨情仇不会一成不变。（知名心理咨询师、婚姻家庭指导师 梁朝晖）