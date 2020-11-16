遭遇背叛如何进行心理修复

曾经,是不可以选择的，但未来在你手里。想要得到什么样的未来，取决于你有多勇敢、多聪明、多坚强。伤害不能轻易忘记，但可以被征服、稀释和淡化。要懂得带领自己走出痛苦，一定不能停留在原地。

曾经一位遭遇婚外情的女性咨客找到我，和我探讨一个问题：在经历丈夫出轨后如何进行心理修复，怎样才能忘记他所带来的伤害。

这是一个难以回答的问题。遭遇婚姻的裂变，不仅会改变一个人原有的生活方式，还会因为伴侣的移情而颠覆对爱情和忠诚的信念，这是双重的打击。

世间最容易治疗的是有形的伤害，最难消除的是心灵上的痛苦。要想忘掉婚外情的痛苦，就需要用智慧来治疗自己。总的来说，一样的伤害在不同的人身上会产生不同的结果，起决定因素的不是伤害的大小，而是我们到底是什么样的人，会在关键时刻暴露无遗。

能不能在一场瘟疫中活下来，取决于我们的体质够不够强壮；能不能在一场打击中痊愈，取决于我们够不够坚强。伤害不能轻易忘记，但伤害是可以被征服、稀释和淡化的。只是，你一定要懂得带领自己走出痛苦，一定不能停留在原地。

不要去解释伤害 伤害才变得容易接受

不断地回想“他为什么会背叛我”是很多妻子挥之不去的梦魇。无论是男人最终回归了还是分开了，无法解释对方的行为都是她内心最大的伤害。

其实不是男人的行为不能够被解释，而是你总是无法让自己相信真实的那个答案。男人出轨，不是感情出了问题就是品质出了问题，但任何一个都不是女人所愿意看到的。所以，女人既想得到答案，又害怕知道答案，这种矛盾交错的心态让女人在原地打转，一直计较着这个已既成事实的问题。

不要去解释伤害，伤害存在就是存在了，男人背叛情感已经是事实，多去想想自己应该如何面对和解决问题，少思考“如果”“假设”这样不确定的东西。只有这样，伤害才能变成一种现实的存在而不是虚无的煎熬，当你把背叛作为一种通常的困难去面对时，就不会那么伤害你了。

错的是一个人 不是你爱的信念

遭遇背叛之所以令人痛苦是因为对方打碎了承诺，违背了两个人曾经恪守的原则和底线。

信念七零八落，尊严千疮百孔，对方将你最珍视、最宝贵的东西扔在地上，被否定的感觉会让一个即使无限自信的人都变得软弱和狼狈。

失去了爱人可以再找，失去了信念却很难重建。有些人变得不再相信感情和忠诚，深深痛恨自己曾经相信对方的日子。对方已经走了，自己却永远留在黑暗中。

信仰绝不是既得利益者的选择，应该是对美好东西的向往和尊重。信念应该是千锤百炼的东西，如果说，一次失败就毁灭掉我们对生活的信念、对美好的期望，那只能说我们还太软弱。

错的是一个人，并不是爱情本身。爱情的信念是给自己的，不是给别人的。相信自己坚持的是正确的，你就不会被他人的错所伤害。

不必强迫忘记 伤害是在成就自己

有的人总觉得一个人伤害了自己，就应该忘记他，因为做不到这点而愈加难过。

一段感情的离去总会给我们留下一些可能根深蒂固的习惯，如喜欢上一种颜色，爱看穿某一类型衣服的人，看见某种场景就会辛酸，在一些相似的环境中经常会恍惚……这都无可厚非。但凡事都有度，都有底线。怀念是一回事，而开始新的生活又是另外一回事。

每个人都会遇到一些不得已而为之的选择，即使你还爱他，但两个人既然已无法回到从前，那么分手就是最好的结果。

作为成年人，自己应背负自己选择的代价，而不是永远互相谴责或顾影自怜。当过去的种种已经被时间粉碎，一段一段地嵌入你的生命，那么，曾经的快乐和伤痛也无法回避，是它们成就了你。所以，用不着刻意去忘记，只有坦然面对，先接纳这一切，然后才可能超越与重建。

曾经，是不可以选择的，但是未来就在你手里。想要得到什么样的未来，那取决于你有多勇敢、多聪明、多坚强。（情感咨询师 晚睡）