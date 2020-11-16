厦门发现1份进口冷冻猪肉外包装核酸检测阳性

中新网11月16日电 据厦门市卫健委网站消息，厦门市疾病预防控制中心16日发布通报称，11月15日，疾控部门在对厦门市某冷库进行常规例行抽检时，发现该冷库1份进口冷冻猪肉外包装新冠病毒核酸检测阳性。经查，该批法国进口猪肉是从上海洋山港入关，共25吨。10月14日运抵厦门某冷库储存至今，整批冻品未使用，没有流入市场。

厦门市、区两级防控部门立即启动应急预案，及时将信息通报有关部门，第一时间封闭涉事冷库，封存相关冻品，对该冷库及周边环境进行全面管控和消毒，对相关冷库所有的涉事冻品搬运工、冷库工作人员及相关接触人员已进行集中隔离医学观察和核酸检测，对冷库及周边外环境增加核酸采样和检测，所有人员及外环境样本新冠病毒核酸检测结果均为阴性。