吴尊友：除了冷链，境外货物都应做到批批检测

近日，连续多地、多日出现了冷链食品及其外包装检测出了新冠病毒阳性！

中国疾控中心流行病学首席专家吴尊友接受央视新闻采访时分析称，新冠病毒喜欢冷的环境，温度越低，病毒存活时间越长。冷链环境为病毒提供了比较好的生存环境，所以冷链为病毒提供了远距离传送的载体。

为何近段时间会密集出现冷链食品检测呈阳性的事件?

据吴尊友分析，主要有以下三方面原因：首先，因为境外全球新冠疫情变得更加严峻，单日全球报告病例数超过了50万例，这使得新冠病毒污染机会增大。第二，随着北半球冬季到来，温度降低，使得病毒存活时间更长。第三，各地加强了对冷链产品的检测监测工作，使得被污染的物品能及时被发现出来。

这三个因素，使得短时间内全国多地发现了进口物品受到了污染。

冷链中的病毒是如何被检测出来的?

日前，国务院联防联控机制印发《进口冷链食品预防性全面消毒工作方案》、各地对进口冷链食品要实现全流程闭环管控可追溯，海关、交通、卫生、市场监管、地方政府及相关生产经营单位的工作分工被逐一明确。

10月中旬，印发了《冷链食品生产经营新冠病毒防控技术指南》《冷链食品生产经营过程新冠病毒防控消毒技术指南》，对生产、装卸、运输、贮存及销售等各环节作出了细致规定。

吴尊友介绍，这些文件的贯彻落实，使得全国各地加强了对这一类产品的检测。主要通过抽检，对每一批进入市场的海外产品，进行外包装的涂抹、内包装涂抹，取得样本经过实验室核酸检测后，就能发现是否受到污染。

由于检测的灵敏性，现在发现的污染，能够基本反映进口物品污染的情况。这也是加强外防输入，特别是防止物品作为载体把病毒带入中国的重要措施。

除了冷链，境外货物，都应做到批批检测

除了冷链，吴尊友还表示，境外货物应该都做到批批检测。新的研究发现，原本以为只有冷链运输环节作为新冠病毒载体，实际上进入冬季以后，很多货物运输也产生了类似于冷链运输的环节。

所以，除了冷链以外，其他涉及到国外的货物也要加强检测，包括物品的环境、物品外包装、物品本身都要进行检测，要做到批批检，增加抽样比例。第二，要对传送、运输国际物品的载体，包括集装箱进行环境采样；第三，对从业人员定期进行核酸检测，以便疫情还在萌芽阶段就予以扑灭；第四，在管理方面，要加强行业监督管理，使得各项防控措施落实到位，此外还要加强从业人员的培训，提高防控意识。

只有贯彻这些措施，才能堵住物品作为载体把病毒传入中国的渠道。