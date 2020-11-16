北京已建12个国家、市级湿地公园

本报电 近4年间，北京市依托两轮百万亩造林以及河流流域生态综合治理，恢复和新建湿地近9000公顷，城市润泽风光再现，森林湿地已成北京新景观。

今年，结合新一轮百万亩造林绿化工程，园林部门对超过100亩的造林绿化地块，结合集水区开展了小微湿地建设。以温榆河、南苑森林湿地建设为重点，加大了湿地恢复与建设力度。预计全年将恢复湿地1600公顷，新增湿地600公顷，实现“十三五”时期恢复湿地8000公顷，新增湿地3000公顷的目标任务。今年恢复和新建湿地项目主要分布在南苑、城市绿心、新机场等重点功能区周边。在怀柔汤河口镇后安岭村，还结合农村生活污水处理和景观提升，启动了郊区的小微湿地建设试点。

与恢复和新建湿地同步，北京市的湿地保护体系也在日臻完善。截至目前，北京市已建立国家和市级湿地公园12个，总面积2800余公顷。建立了10个湿地保护小区，总面积1300余公顷，基本形成了以自然保护区为基础，湿地公园为主体，湿地保护小区为补充的具有首都特色的湿地保护体系。

对现有各类自然保护地展开综合评价，进行梳理调整和归类，有利于逐步形成以国家公园为主体、自然保护区为基础、各类自然公园为补充的自然保护地分类系统。

（段易成）