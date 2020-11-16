“村里每年会组织免费体检，让我们对自己的健康状况有了解，提醒日常生活需要注意什么。”当笔者来到拉萨市城关区次角林村采访时，54岁的巴桑拉姆高兴地谈起了身边的变化。随着西藏妇幼健康服务体系日趋健全，人民群众感受到实实在在的幸福感。

妇女儿童健康反映着一个地区的全民健康水平、生活质量和文明程度。西藏妇幼保健工作起步晚、起点低、基础差，在和平解放以前甚至没有一所现代医疗卫生机构。和平解放以来，从对农村妇女卫生状况和儿童生长发育进行调查，到培训藏族接生员、乡村医生，再到建立各级妇幼保健院，西藏不断加强妇幼卫生工作。特别是党的十八大以来，西藏进一步健全服务体系，优化服务内容，提升服务水平，推动西藏妇幼健康事业又好又快发展，全区妇幼健康核心指标持续向好。

做好妇幼保健工作，要从根子上转变观念。巴桑拉姆告诉笔者，在旧西藏，卫生观念落后，母亲当年是在牛棚中被生出来的。为改变落后观念、提高妇女儿童的保健意识，多年来，计划生育医疗服务队下乡提供免费咨询服务，卫生工作者利用挂图、模型宣传新法接生和科学育儿，医院开展形式多样的健康宣教和政策宣讲。现如今，医院里做产检、生孩子、打预防针的人越来越多，健康生活已成为更多人的自觉选择。

做好妇幼保健工作，要从机制上抓落实。在基础设施方面，西藏不断健全各级医疗保健机构，开展专业技术人员培训，为妇幼健康夯实基础；在优惠政策方面，扩大免费孕前优生健康检查、孕产妇免费住院分娩等范围，提高农牧区孕产妇住院分娩奖励补助标准，推进健康公平可及；在服务内容方面，启动贫困地区儿童营养改善等项目，基本形成婚前、孕前、孕期、产后、儿童5个时期“一条龙”服务链，不断织密服务体系……从资源保障、队伍建设、宣传教育等各个方面将好的经验固定为制度，才能让妇女儿童直接受益、广泛受益、持续受益。

做好妇幼保健工作，要在协作上下功夫。作为对口援藏的重要方面，来自全国各地的医护人员扎根雪域高原，带设备、教技术、抓管理，形成了“医疗人才组团式援藏”新模式，改变了西藏医疗卫生事业相对滞后的局面。各地在选派援藏人员时，重点向妇产科、儿科倾斜，在有效缓解看病难问题的同时，协助当地妇幼保健队伍不断成长。下一步如何凝聚医疗援藏合力，还需各地医疗机构、社会组织、志愿者等力量携手同行，推动西藏妇幼保健工作再上新台阶。

今年是全面建成小康社会收官之年。没有全民健康，就没有全面小康。我们坚信，在西藏卫生健康系统的艰苦奋斗和全国各地的大力支持下，不断补齐妇幼保健领域短板，持续提升妇幼卫生服务能力，必将更好保障人民群众健康权益、助力经济社会可持续发展，为全面小康筑牢健康基座。

（作者为本报西藏分社记者）

《 人民日报 》（ 2020年11月16日 06 版）