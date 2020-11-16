湿地回来了，日子更美了

芦苇金黄，风吹过，水波潋滟，飞鸟掠过湖面。闲暇时，新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州呼图壁县大泉村村民姚恩泽爱到旁边的百泉湖湿地转悠，“每个季节各有特色，湿地美景又回来了。”

在大泉村生活了几十年，姚恩泽眼看着百泉湖湿地因为土地开垦一年年萎缩，直到湖面消失不见。开垦出来的农田使用化肥、农药，污染了周围的鱼塘，好多养殖户干不下去，鱼塘只好闲置。

2015年，呼图壁县提出退耕还湿。听到消息时，姚恩泽有点犹豫：虽说家里14亩地每亩一年收入不到200元，但握在手里的土地要退出去，还是有些心疼。

村干部做工作：你还有鱼塘，种着几亩不赚钱的地，还牵扯精力，地退出来，环境好了，发展旅游收益更高，还能专心养鱼。想了一天，他把耕地退回了村集体。

大泉村和小泉村共退出2000多亩耕地，目前百泉湖水域面积已自然恢复到600亩，水位常年保持在1.5米以上，滩涂湿地有1200亩，鸟类数量增加了10倍不止。“2011年的时候我只见到两只白鹭，今年有1000多只了，现在这边大概有18种5000多只水鸟。”大泉村村民许寿贤说，随着湿地恢复，村民的环保意识也逐渐增强，基本没人乱扔农药瓶，也没人打鸟了。环境好了，吸引来不少游客。

姚恩泽把鱼塘扩大到100多亩，还打算发展垂钓和餐饮，“以前种那几亩地的收入跟现在没法比，幸亏当时听了村干部的话。”目前这里的水产养殖已经发展到2000多亩，这几天，来自外地的运输车正从这里拉走一车车的水产。

外出打工的人陆续返乡。朱玉芬早年在县城做过餐饮，后来辗转在昌吉市做服装生意，眼看着村里游客越来越多，2017年回村办起了农家乐，“多的时候一天能接待六七十人。”今年她租下了一个占地3亩的院子，“客源多了，环境也要提升一下。”

去年底，两个村共同组成的合作社成立了旅游公司，许寿贤担任经理负责运营，今年两个村集体预计有140多万元收益。公司为村民提供了几千人次的临时用工名额，还给低收入家庭做餐饮服务提供帮助。

“目前我们已接待游客约4万人次，等把基础设施完善了，引进更多游乐项目，相信会有更多的人来。”大泉村第一书记郝宇杰说，发展旅游也给村民带来了商机，村里的特色农产品有了销路。

达吾孜别克·米来对此感触最深——原来自家门口800米的路没法开车走，家里骆驼产的奶要运出去是个难题；现在柏油路修好了，驼奶销售再不成问题，还有游客上门购买。

许寿贤正在筹备第二届冰雪嘉年华，“预计两年内可以给合作社成员分红，我们将把收益的40%用来分红，30%作为公共开支，剩下的开展公益活动。”

《 人民日报 》（ 2020年11月16日 04 版）