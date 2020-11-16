身体有问题 看唇就知道

人的口唇表现出不同的形态和颜色，能反映出脏腑疾病，中医称之为“唇诊”。正常人的嘴唇颜色红润有光泽，干湿适度有弹性，一旦身体有问题，嘴唇颜色就会改变。所以早上起床不妨照照镜子，仔细观察一下自己的嘴唇，看看是否有以下几种情况。

嘴唇为淡白色：提示身体里气血相对匮乏，无法充盈嘴唇显示出红润明亮的颜色。多见于失血过多、乏力困倦，或妇女带下、崩漏。防治方法：加强摄入营养价值比较高的食物，如鸡蛋、牛奶、鱼肉、牛肉等，拒绝挑食、节食；每天适度嚼服红枣和带红色内皮的花生；养成良好作息习惯，早睡早起，不要熬夜。

嘴唇为青黑（紫）色：提示身体里有明显的气滞血瘀状况存在，因为正常速度流动的血液不会呈现这种颜色。多见于胸闷、嗳气、胸部偶有刺痛、寒症、痛症等，易罹患急性病，特别是血管性病变，如血管栓塞、中风等。防治方法：老陈醋除了有促进肠道蠕动、降低血脂的作用，还有活血化瘀的作用，建议每天吃饭时加1~2勺老陈醋，可改善青黑色的嘴唇颜色；如果平时爱抽烟，建议减少吸烟量，最好戒烟；多做慢跑、游泳等有氧运动，增加运动量。

嘴唇颜色为深红色或紫红色：提示身体里因能量过剩而产生火，颜色越深代表体内火越大。平时症状表现为热气上冲、眩晕、烦躁或头疼、头晕、牙痛、便秘等。防治方法：减少辛辣食物、糖类、鸡肉、羊肉的摄入，这些热性食物会让体内产生更多热量，使体内火气更旺，嘴唇颜色更深。此外，取玄参30克、生地30克、麦冬30克、肉桂2克煎汤饮用，这个方子是古代的名方増液汤，对于以上不适有明显缓解作用。

嘴唇周围的皮肤泛起一圈黑色：提示身体里有湿气，同时存在肾气、脾气亏虚的情况。常见不适有食欲下降、消化较差、下肢沉重感、小便多。防治方法：尽量少吃甜食、油炸、黏腻、生冷等食品，这些食物都会让身体生湿。饭后不要急于躺下或睡觉，这样会导致体内因食物运输迟缓而产生湿气。肾经和胃脉都起源在脚上，双脚就相当于植物的根一样重要，建议每天用热水泡脚，让热直接从“根”补充到相应脏腑。

此外，这个季节很多人容易嘴唇干裂。中医认为，嘴唇干裂生疮等问题可能是因为体内贫血或肺虚引起，建议补血，或用麦门冬、贝母等中药材进补润肺。平时多喝水、保持饮食均衡。

另外，在干燥的季节不要用舌头舔嘴唇，唾液中含有多种能够帮助消化的酶，在唇边残留唾液等于在“消化皮肤”，造成唇角发炎。▲