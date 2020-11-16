“救命神器”走进北京地铁后 还要让急救知识成为“标配”

自动体外除颤器（AED）是极其安全、极其简单的“救命神器”，但绝大多数人都不认识它。因此，在公共轨道交通配置AED后，还要普及AED的使用方法，引导民众遇到突发疾病患者时敢救、会救。

据报道，北京市自10月27日起启动轨道交通车站配置自动体外除颤器（AED）工作，目前部分站点已完成配置。预计2022年底，北京市所有轨道交通车站将实现AED设备全覆盖，一线站务人员培训取证率达80%以上。

为什么要在公共轨道交通配置AED？除了完善配置，还要采取哪些措施以发挥AED最大效果？

抢救院外心脏骤停患者是难题

在弄清楚AED的用途前，需先了解什么是心脏骤停。

正常情况下，心脏通过有节律的搏动向全身供血。然而，当心脏部位的肌肉不能同步收缩并代之以蠕动样颤动时，心脏的泵血功能就会丧失。若这种颤动不及时消除，很快会导致心脏停搏，继而引发心脏骤停。

当有人出现心脏骤停时，及时抢救非常重要。有数据显示，抢救时间每延迟1分钟，患者生存率会降低7%至10%。山东大学齐鲁医学院徐峰教授表示，全球因心脏骤停导致的猝死人数排在首位，我国心脏性猝死年发生率为41.8/100000人，院内生存率为9.1%，而院前生存率仅为1.3%。

医院内有专门的医疗设备用于抢救心脏骤停患者，但心脏骤停多发生在医院外的公共场所，比如公共运动场所、交通枢纽（机场、火车站、地铁站等）、大型购物中心和工厂等。

2015年，美国心脏协会提出，早期的急救措施对提高院外心脏骤停患者存活率十分重要。资料显示，80%的院外心脏骤停患者是由室颤引起，发病突然、进展迅速，患者发病数分钟后可能会死亡，而室颤必须由电除颤才能被纠正。

AED是一种便携式的医疗设备，可用来诊断特定的心律失常，并进行电除颤，抢救心脏骤停患者。与传统除颤器不同，AED可供非医疗专业人员使用。专家介绍，当发现院外心脏骤停患者时，由现场第一目击者使用AED对患者进行除颤，从而提高院外心脏骤停患者的院前复苏率和院内抢救成功率。

据《中国AED布局与投放专家共识（2020）》，目前，高度自动化的AED操作便捷，非专业人员接受培训后使用，极少发生差错，能解决医务人员无法在第一时间对院外心脏骤停患者进行有效救治的难题。

因此，专家建议，在公共场所合理、有效地配置AED，以便于抢救心脏骤停患者。近些年，上海、北京、南京等城市大力推动AED的普及。

2019年，南京市红十字会首批购买了100台AED，其中的35台设置在南京地铁换乘站和人流量大的站点。今年4月，南京市苜蓿园地铁站附近一健身馆内一名女子出现心脏骤停，健身馆教练、地铁站值班站长、值班警员等接连对女子进行心肺复苏，并使用地铁站设置的AED对女子进行电除颤，成功救人。

公共场所应普及急救设备

“让急救设备、设施成为公共场所的标配，可以加快应急反应速度，争取急救黄金时间，降低医院外的死亡率。”中国医科大学航空总医院心内科主任董鹏此前接受科技日报记者采访时表示。

美国心脏协会（AHA）课程导师、中国国家应急救援员竺璐告诉科技日报记者：“现在我们还只是在地铁、机场等公共交通场所普及AED，将来应推广到公交车、出租车等交通工具上。”

除了公共轨道交通站点，还有哪些场所应配置AED设备？

《中国AED布局与投放专家共识（2020）》建议，学校、医疗机构、体育场馆、大型超市、百货商场、影剧院、游乐场等人口密集、流动量大的场所及高危人群家庭，也应配置AED及相关应急设备。根据区域人口基数及急救需求等因素，可以按“每10万人配置100—200台AED”的原则，确定合理的公共场所AED配备数量，统一规划配置AED。

近年来，一些城市的AED配置率明显增高。但北京大学第一医院心血管内科主任医师吴林表示，从全国来说，各地公共场所配置的AED只有约2万台，每10万人拥有不到1台，远不能满足我国每10万人中超过41人发生猝死的急救需要。他建议，各级政府重视并支持AED的配置工作。

在公共场所配置AED时，应以第一目击者能在短时间内获取AED并赶到患者身边为原则。在正常室温下，心脏骤停4分钟后脑细胞就会出现不可逆转的损害，如果时间在10分钟以上，即使病人抢救过来，也可能是脑死亡。所以把握“黄金4分钟”进行抢救很重要。

专家建议政府主导设计AED布局网，构建AED网络和体系，对AED信息入网注册进行统一管理，并利用信息化技术绘制AED地图。同时建议政府明确AED安装应用的法律责任问题，推动AED相关法律条文的制定或修订计划。以政府为主导在公共场所配置AED，鼓励企业、个人的捐赠，同时也鼓励有条件的单位自行配置AED。

有人曾反映，虽然一些公共场所配备AED，但很难注意到AED具体位置。对此，专家建议放置AED时，应有固定、醒目标识，遵循科学安装要求，并定时、定人维护，确保AED设备的安全和实用，让大家在慌乱情况下，在抢救“黄金4分钟”内迅速找到AED。

让民众遇到突发疾病患者敢救会救

在今年的北京两会上，首都医科大学附属北京安贞医院全科医疗科主任王以新建议，各级教育机构应加强心肺复苏等方面的教育。北京市政协委员雍莉建议，AED应写明适用症，配备视频教学，反复播放，使旅客了解AED使用方法，以备不时之需。

“除了心肺复苏术和配置AED，还有引导民众遇到突发疾病患者敢救、会救。”竺璐表示。

河南郑州市红十字法律工作志愿服务队队长冯海河说：“AED是极其安全、极其简单的‘救命神器’，但绝大多数人都不认识它。不过，即使从来没有操作过的人，根据设备上的声音提示就能掌握设备，使用并没有太大难度。”

北京密云区医院急诊科医师高巍表示，AED操作记住四步即可——开机、贴电极片、等分析结果、听除颤提示。AED分析完毕后，如果患者发生室颤，仪器会通过声音报警或图形报警提示。确定无人接触患者后，按下“电击”键。专家表示，电击时，患者会出现突然抽搐，如果不需要除颤，AED不会作出提示。即便错误地点击了除颤键，仪器也不会放电。

2019年7月，健康中国行动推进委员会公布《健康中国行动（2019—2030年）》，其中将“积极参加逃生与急救培训，学会基本逃生技能与急救技能”写入行动目标，提出“到2022年和2030年取得急救培训证书的人员分别达到1%和3%”，按照师生1∶50的比例对中小学教职人员进行急救员公益培训。

据悉，在发达国家，掌握急救技术成为很多人的一项基本技能。德国应急救护技能普及率高达80%、法国为40%，而我国成人心肺复苏普及率不到1%。

北京急救中心急救专家贾大成说：“学会急救技能，是对家人、对身周围的人负责，每个家庭至少应有一到两人掌握一些基本的急救技能。”

除了配备AED，贾大成认为公共场所还应配备急救包，包内通常应包括三角巾、绷带、止血带、夹板、创可贴等。竺璐表示，当务之急是需要向民众普及急救知识，增强公众急救意识。（实习记者 代小佩）