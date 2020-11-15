中医理论强调人与自然相统一，秋季呈阳收阴长之势，人体的阳气也应深深蛰伏起来。另外，由于最近气温下降，平时有胃病或者脾胃虚弱的人，很容易感到不适。此时可以寻找身体自带的黄金“倒三角”固藏阳气，和胃助运。

“倒三角”由关元（脐中下3寸），神阙（肚脐），天枢穴（肚脐旁开2寸）组成。艾灸关元可以促进肠的蠕动和消化吸收功能，改善胀满不适、泛酸、嗳气等症状。神阙助关元，补益先天之本，固藏阳气；天枢助关元，补益脾胃后天之本，促进脾胃正常消化吸收水谷。

首先，对这些穴位进行纵线灸，从神阙穴开始，就是先将肚脐灸热，然后从肚脐竖直往下灸，到气海穴（肚脐与关元穴中点，肚脐下1.5寸）再往下灸就是关元穴，形成一条纵线，来回往返多次，以小腹部感觉温热为止。其次，可以在天枢穴处施行点揉震颤法。两指或者三指并拢放到天枢穴上，然后用力点按下去后，做小范围的震颤，感觉腹部有弥散状的发热感方可。