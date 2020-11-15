老看手机，煲杞斛海螺汤
广州中医药大学第一附属医院内科教授 蓝森麟
久对电脑、手机工作者和常熬夜人士，可煲点杞斛海螺汤喝，有良好的补脾益气、养阴润肺、滋养肝肾、益精明目、生津润燥等作用。
具体为：取枸杞15克、耳环石斛10克、胡萝卜1根（约150克）、铁棍山药1根（约250克）、红枣3枚、生姜3片、海螺1000克（海螺肉干用250克）、猪排骨250克。海螺用沸水浸泡，捞出取肉，洗净后切块（海螺肉干先用温水浸泡4小时，洗净）；猪排骨洗净，切小段，放进沸水中稍焯，捞出冲洗干净血沫；耳环石斛用温水泡开；铁棍山药、胡萝卜削皮洗净，切厚块；枸杞洗净，去杂质；红枣劈开去核；生姜洗净切片。把所有备好的食材一齐置于砂锅内，加入清水2.5升、白酒少许，用大火煮沸后改用小火熬1.5小时，精盐调味。
方中，枸杞善于滋补肝肾、益精明目、润肺止渴；耳环石斛长于益胃生津、滋阴清热、益肝肾明目、强筋骨；胡萝卜善健脾和中、养肝明目、化痰止咳；山药能补脾益肺、养胃生津、补肾涩精；海螺肉清热明目；猪排骨益肾滋阴、益气养血、生津润燥。
几味合用，汤性清凉滋润，也适宜秋季一般人群抵御燥热，注意脾胃虚寒者慎服。▲
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