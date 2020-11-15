肉里加点鱼，做出嫩丸子

高级烹饪技师 胡德明

在做丸子时，为了让口感滑嫩，很多人会加蛋清或者淀粉。其实，加鱼肉效果更不错。

一般来说，肉丸的脂肪含量越高，口感越嫩滑，但肥肉比例太高，不仅吃着油腻，饱和脂肪含量还高，不利于健康。鱼肉富含有利于健康的不饱和脂肪，因此加到肉馅里可以改善口感，对健康也更有利。

跟大家分享一下我家常吃的一道菜：珍珠糯米丸子。食材：猪肉150克（肥瘦比例=2：8），巴沙鱼150克， 糯米200克。步骤：糯米浸泡3小时，猪肉和巴沙鱼“粗切细剁”加工成馅，放葱姜末、料酒、盐、白胡椒粉，朝一个方向搅拌均匀；浸泡好的糯米控干水，放入一个较大的容器内；把肉馅挤成大小均匀的丸子，放在糯米上；用糯米把丸子包裹起来，放入蒸锅蒸15~20分钟即可。▲