天津市天津医院营养科营养师 康瑞雪

全麦面包，是指用没有去掉外面麸皮和麦胚的全麦面粉制作的面包。相比以精白面粉为原料的面包，全麦面包含有更多膳食纤维、B族维生素以及铁、钾等矿物质，可促进肠道健康、改善便秘，并有效降低胆固醇和血糖，由此受到越来越多人欢迎。值得注意的是，如今市面上很多全麦面包的钠含量往往过高。

笔者在超市中调查发现，全麦面包的钠含量多数在340毫克/100克以上，高的甚至达到475毫克/100克，而普通面包的钠含量在200毫克/100克左右。中国营养学会建议，想要预防慢性病，每人每天钠的摄入量应控制在2000毫克以内。

和精白面粉相比，全麦粉弹性和延展性稍差，加盐可增强面团的弹性和延展性，让面包更有韧劲和嚼劲。此外，使用酵母的同时加点盐，可抑制部分有害菌繁殖，还能抑制酵母菌活动，从而达到控制发酵的效果。

建议大家在挑选全麦面包时，重点看看营养成分表，选择钠含量比较低的产品，特别是患有高血压、肾脏病等慢性疾病的人群，如果吃了含钠高的全麦面包，就要注意搭配其他低盐食物。此外，挑选全麦面包时，不能只看产品名称，因为市场上很多商家打着“全麦”的幌子，卖的却是普通白面包。消费者可以通过看配料表的排名进行区分：全麦粉排在第一位的，可视为全麦面包；全麦粉含量排在第二位甚至更低的，不是严格意义上的全麦食品，且排位越靠后，全麦含量越少。▲