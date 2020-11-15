老人养生重在三个时段
于景献
人在步入老年后，通常会有精力衰退、抵抗力变弱、体力下降等表现。因此，不少老人特别注重食疗养生，而中医建议老人养生时更要注意以下三个时段。
早养胃。早上7~9点，是一天中阳气最旺的时候，营养丰富的早餐能给胃提供丰富的原料，从而发挥“受纳和腐熟水谷”的功能。但需要注意以下3点：1.早餐要吃热的食物。人体摄入冰冷的食物会使气血不畅，“内伤脾胃，百病由生”。2.搭配合理。要有干有稀，包括谷类、蛋类、豆制品、瘦肉和果蔬等。3.避免油腻。吃太多肉类或油腻的食物会加重胃肠负担，可选择粥、豆浆、燕麦片、芝麻糊等。
午养心。11~13点是人体阴阳交替、气血交换的时候，适宜养护心经。方式有两种：1.睡觉。午饭后稍作休息，在此时段内睡上约30分钟即可。2.敲心经。心包经从心脏的外围开始，到达腋下三寸处，沿着手臂内侧中线止于中指。经常敲打心包经，有解郁解压的效果。此外，养护心经不能让心脏太过“兴奋”，茶、咖啡、酒的饮用需适量；肥胖、高血压患者应少吃高糖、高油脂类食物。
晚养脉。21~23点入眠，百脉得到滋养，第二天才能精力充沛。睡前可做3件事：1.将十根手指当作梳子，梳头3分钟以上，可以改善头部血液循环。2.温水泡脚，有补肾的作用。3.请家人帮忙轻拍背部，速度以每分钟60~80次为宜，每次20分钟以内。▲
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