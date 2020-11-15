疫后重生看武汉：中医药传承创新向未来

“己亥年末，新冠肺炎席卷荆楚之地，为万民计封一城。庚子年初，全国打响防疫抗疫阻击战，面对疫情肆虐，湖北中医人披上战袍，逆行出征……”。

如今，中国战“疫”已经取得了重大战略成果，疫后的武汉重新恢复了生机。回顾战“疫”时刻，疫情下的武汉中医人作出了哪些贡献？疫后新生的武汉中医人接下来打算做什么？ 11月7日上午，在武汉首义广场，中央主流媒体记者赴湖北武汉调研中医药抗疫防疫情况的序幕拉开。

凤凰浴火 中医护卫

庚子年初，新冠肺炎疫情突如其来，武汉告急，湖北告急……在此紧急时候，中医人毫不犹豫，披挂上阵。

“疫情初期，医院就建立‘隔离病房’，开辟‘隔离病区’，严格加强院感相关培训及各级管理制度，严防医护人员和患者院内感染，将交叉感染程度降至最低。”湖北省中西医结合医院安长青说。

安长青介绍，作为武汉市第三批新冠肺炎救治定点医院，湖北省中西医结合医院承担着疫情防控公共卫生工作。在新冠肺炎住院患者中，中医药使用率达96.39%。在中医药参与治疗的患者中，97%的患者治愈出院。重症医学料采用中西医结合治疗方法，成功救治了19例危重症患者。

中西医结合医院也得到了张伯礼、刘清泉等中医大师的支援，在治疗中提出重症患者一人一方、每天一方，即时辨证，随证加减的理念，运用舌苔视频会诊，提高了抢救放药的及时性与准确性。

湖北省中医院党委书记巴元明在除夕夜带领专家组研究药方，他们结合收治情况及国家中医药管理局《关于印发新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案（试行第三版）的通知》及《湖北省新型冠状病毒感染的肺炎中医药防治方案（试行）》要求制定了8个协定方，涵盖预防、流感、肺炎、恢复期的治疗，次日将这8个协定方向社会公布，供所有医生参考。

“此次战役，医院没有一个外援，却有200多名医务人员在外驰援。”湖北省中医院党委书记巴元明说，1000多名医务人员分布在两个发热门诊、急诊科和12个隔离病区，截止到3月14日，湖北省中医院累计收治新冠肺炎患者566人，其中不少重症患者痊愈出院，他们对于医院中西医结合治疗的疗效赞不绝口。

武汉市中医医院1月25日被设为定点医院，两天时间内，即对整个院区病房进行了大改造。“我们设置了传染病病床400张，开设11个新冠肺炎专病病区（含重症医学科1个），将急诊和部分门诊病区扩展为发热门诊，累计收治住院病人675例，门诊接诊发热患者5000余人次。”副医院长蔡威介绍。

他表示，这次疫情，是集全院之力来参与救治，全院600余名医药护技专业技术人员在临床一线，同时调度1个定点医院，2个发热门诊、6个隔离点的医疗救治工作，还支援周边兄弟单位，到方舱医院、周边社区等进行中医药巡诊等。

据了解，武汉市中医医院全院中医药使用率达到了100%，中药汤剂和中药配方颗粒剂参与率达77.9%，医院研发的“宣清和化方”“感冒退热方”成为湖北省新冠肺炎防治中药制剂备案品种，并在临床广泛使用，极大地提升了中医药在新冠肺炎救治中的作用。

因当时疫情发展迅速，各大医院已经超负荷，社区级医院也加入到收治新冠病人工作当中。

武昌区首义路街社区卫生服务中心中医科主任路志术介绍，疫情之初，医生和护士都被派驻到各定点医院参与救治工作，在各大医院收治困难情况下，社区级医院也启用病房，当时中心收治75例患者，对患者进行治疗和隔离，也让病患情绪得到安抚。

中医在抗击新冠疫情中起到的重要作用，从《抗击新冠肺炎疫情的中国行动》白皮书中即清楚可见——中医药参与救治确诊病例的占比达92%。湖北省确诊病例中医药使用率和总有效率超过90%。

以张伯礼、黄璐琦、仝小林3位院士为代表的中医药人，从古典医籍中挖掘精华，在传统方剂中寻找灵感，在现代科技中攻关突破，创造性、高效率地筛选出“三药三方”， 为抗击疫情做出重要贡献。

从来都没有从天而降的英雄，只有挺身而出的平凡人。这次湖北战胜疫情，离不开这一群白衣战士舍生忘死的付出。

康复治疗 重拾信心

新冠肺炎是一种急性感染性肺炎，对人的生命安全造成严重威胁。虽经积极救治，大多数患者能得到一定恢复，但往往存在不同程度的呼吸功能、躯体功能以及心理功能等障碍，有些出院患者出现焦虑、失眠、抑郁等问题，在恢复期仍然需适当的医疗干预以促进患者进一步全面康复，提高生活质量。

安长青介绍，湖北省中西医结合医院成立新冠肺炎出院恢复期中西医结合康复病区，组建专家团队，针对无发热、临床症状缓解，CT检查肺部炎症较难吸收，两次核酸检查阴性、存在呼吸功能障碍的新冠肺炎患者，采用中西医结合方法，运用中医中药治疗、太极拳、八段锦、五禽戏等中医传统导引及功法治疗和现代康复治疗相结合，对新冠肺炎病人特点和各项功能障碍进行针对性评估，采用个性化和针对性的综合康复治疗方案，进一步扶助正气，清除余邪，修复患者的免疫功能，促进损伤脏器的彻底修复，改善患者的整体功能，促进患者生活质量的提高，确保患者全面康复，从而达到治愈的目的。

蔡威则表示，2月底武汉市中医医院就开始筹建新冠肺炎患者康复门诊，组织专家团队，添置仪器设备，制定中医康复方案，为新冠肺炎患者愈后提供全面系统的康复治疗，目前门诊接诊2000余人次，接收267名轻症康复者，现已完成141名轻症康复者第一次检查，完成100名轻症康复者心理评估。

3月5日，湖北省中医院医院专门开设了新冠肺炎康复门诊，采用西医检查手段、中医药汤药、非药物疗法等，如针、灸、火罐、刮痧、药浴、食疗、八段锦等体育疗法及心理疗法，全方位助力新冠肺炎康复患者提升体质，防止复发。

“截至到5月，医院新冠肺炎康复门诊共接诊新冠肺炎康复患者5400人。截止8月底，康复患者均出院，没有反复，康复病房已关闭，仅剩新冠康复门诊继续接诊。”巴元明介绍。

武昌区首义路街社区卫生服务中心在疫情期间也担负了4个康复驿站，300余名康复期患者的治疗工作。

路志术介绍，中心派出中医师对新冠康复期患者进行驻点、巡诊，结合症状、体质、舌像、脉象等特征，个体化辩证加减使用中国科学院仝小林院士团队配制的中药制剂，用中医药知识解答患者疑惑、指导患者服药、叮嘱指导患者练习八段锦等。对部分伴有较重睡眠障碍、头身痛症的患者用针灸（浮针）等中医适宜技术进行干预。

传承创新 未来可期

疫情的阴霾逐渐散去，疫后的武汉逐渐恢复生机。而武汉中医人又有了新的追求和目标。

“疫情期间，张伯礼火线收徒3位，刘清泉收徒4位，并于今年4月6日成立《全国名中医绵伯礼、刘清泉传承工作室》，开展科技创新，提高医疗水平，培养优秀人才，这也为医院培养高层次的中医药急症人才打下坚实基础。”武汉市中医医院副院长蔡威说。

“经过此次疫情，全院对中医药的发展非常有信心。”蔡威讲到，下一步将会加强呼吸肺病科、急诊重症科室的建设，对中医治未病科也要进行重新改造。希望通过中医的早期干预，中医的随访，中医的调整，提高老百姓的抵抗力，改善身体平衡。

蔡威强调，医院要加强对重症科室的建设。张伯礼院士曾多次呼吁，面对公共卫生事件中医药要第一时间介入，要更早介入。中医药是老祖宗留下的宝贵财富，久经考验，历久弥新，值得珍惜。

武昌区首义路街社区卫生服务中心中医科作为湖北省首批标准化中医科，武汉市基层卫生特色科室，国家级名老中医在社区建立名老中医工作室，路志术介绍，他每周都会跟专家出门诊一天，他认为，这对提升他及基层中医医生的业务能力起到了很好的帮助。

经过此战，湖北省各大医院都进行升级改造，依据“平战结合”策略，建立三区两通道，并按照省卫健委的统一部署，储备各类物资。路志术说，他们中心的医疗储备物资非常充足，如果再有类似公共事件，决不会手足无措。

岁月静好，只因有人负重前行。抗击疫情，中医人完美答题。 （李轶群）