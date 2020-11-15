“北京来的医生，让我们心里很温暖”

“11月的和田给人温暖宁静的感觉，这里的人和景都让人感到格外亲切。患者和乡亲们经常跟我说：‘北京来的医生，我们放心，你们让我们心里很温暖。’这些朴素的话很激励我，也很温暖自己。援疆真的很好。”11月11日，来自北京的援疆医生孔文君已经适应当地工作，在和田县人民医院眼科担任副主任的她深深地爱上了和田。

选择报名来新疆和田援疆，孔文君有着家庭环境的影响和亲身体验。

孔文君告诉中国妇女报·中国妇女网记者，她的爱人是一名援外人员，目前在巴基斯坦进行项目援助，今年已经是驻外的第四年了。“我时常想，如果有机会，我也希望能够援建，去帮助更多需要帮助的人。”2019年12月，当得知援疆需要眼科医生时，孔文君赶快报了名，家人都很支持。谈及来新疆的前后，孔文君语气里透出由衷的快乐。

十几年前，孔文君因为旅游到过乌鲁木齐和伊犁，对北疆的美景印象特别深刻，但和田只在新闻报道上看到过，未有机会涉足。

4月22日，孔文君如愿援疆来到和田，分配到单位后，孔文君全身心投入。

刚到和田，就有一件事触动了孔文君，那是孔文君刚到和田县人民医院上班的第三天，就碰到了一个车祸伤导致泪小管断裂，和田县人民医院以前没有做过这类手术，以往都是转诊上级医院，但泪小管断裂属于眼科急诊手术，如果不能尽快吻合成功，会造成患者终生溢泪。当时医院手术器械不全，孔文君果断带领五官科主任祖丽皮耶·吉力力在手术室找来了硬膜外管作为连接导管，并用牙科针自制导丝作为放置导管支撑。20分钟左右手术顺利完成，泪小管完全吻合，使患者痊愈并未落下终身残疾，同时也填补了和田县人民医院在泪小管断裂吻合手术的技术空白。

刚来的时候，和田县人民医院五官科主任祖丽皮耶·吉力力带领科室人员对孔文君的到来表示了热烈欢迎，孔文君也感受到他们对知识和技术的渴求。于是孔文君和祖丽皮耶·吉力力很快建立了师徒关系。

在与祖丽皮耶进行深入沟通中，孔文君了解到，2019年一年和田县人民医院眼科仅完成了不到10台白内障手术，祖丽皮耶想深入学习掌握白内障手术，但苦于没有学习的机会，孔文君决定好好带她。

半年多来，孔文君亲自带教队伍并详解每一个手术步骤，将手术方法和技巧毫无保留地倾囊相授。现在眼科每个月的白内障手术量比去年一年的还要多，且大部分是当地大夫自己独立完成，已有近百人因这项技术的普及推广而重获光明。

孔文君在援疆不到一年的时间，诊疗病患约400余人次，主持完成手术72例，其中填补两项当地技术空白，都实现了“零突破”。

今年50岁的艾力·巴克住在和田县罕艾日克乡古再勒村，之前因为白内障一只眼睛接近失明。一次医院送医下乡工作中，艾力的家人在隔壁村看到孔文君给患者做了手术第二天就看见了，因此疫情刚稳定一些后，艾力家人就立刻到医院找孔文君。艾力手术后第二天一摘下纱布，接近失明的眼睛视力就能看到0.8，这位维吾尔族大爷开心得像个小孩子，握着孔文君的手一直说：热合麦提，热合麦提。

6月6日爱眼日那天，孔文君带领团队去和田县巴格其镇卫生院义诊。当天黄沙漫天，得知来义诊消息的老乡们早早排起长队等待医疗队的到来，那种期盼的眼神和信任让孔文君不得不让原本一个半小时的义诊时间一延再延。当得知一个占县总人口近20%的乡镇，却没有一位眼科医生时，孔文君深感任重道远。

前来援疆，孔文君不得不把6岁的儿子托付公婆看护，对于孩子和老人孔文君觉得亏欠很多。前段时间，孔文君的婆婆在家有些喘憋，孩子能打电话清楚地描述奶奶的症状，并带着奶奶去社区医院诊疗，让孔文君感到很欣慰。

“相信等他长大后，他会为自己妈妈的这段援疆历程而感到骄傲和自豪。以前，我先生特别忙的时候顾不上联系我，我还会抱怨，现在有了援疆经历，我觉得我更能理解他了，很多事会感同身受，体会到了在外的不易，学会了换位思考，也更加支持他的驻外工作了。”说到这里孔文君眼里泛着泪光。

孔文君空闲时经常和家人朋友联络，他们都想来新疆看看，有些来过新疆的也大都是去北疆旅游，很少有人来南疆旅游。他们一致觉得新疆的美景和美食都是不能辜负的，孔文君笑称自己现在都快成一名和田旅游义务讲解员了。

作为北京援疆和田县工作队的宣传委员，孔文君也希望自己即便明年结束援疆回到北京之后，也能继续讲好和田故事，传递好和田声音。(记者 王江平)