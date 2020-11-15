团结抗击疫情提升公共卫生能力

据新华社北京11月14日电 国务院总理李克强14日晚在人民大会堂出席第15届东亚峰会。东盟十国领导人以及俄罗斯总统普京、韩国总统文在寅、日本首相菅义伟、澳大利亚总理莫里森、新西兰总理阿德恩、印度外长苏杰生、美国总统国家安全事务助理奥布莱恩等与会。越南总理阮春福主持会议。会议以视频形式举行。

李克强表示，当前国际地区形势加速演变。新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，世界经济受到严重冲击，多边贸易体制受挫，全球治理难题日益凸显，各国面临许多共同挑战。同时，谋求和平发展、促进开放合作符合各国根本利益，仍是人心所向、大势所趋。我们应当保持团结，聚焦发展，扩大合作，携手战胜困难。

李克强指出，东亚峰会成立15年来始终坚持东盟中心地位，坚持不干涉内政、协商一致、照顾各方舒适度等基本原则，平衡推进政治安全合作与经济社会发展。面对新形势，东亚峰会要在应对危机、促进合作方面发挥积极作用。中方提出以下建议：

一是团结抗击疫情，提升公共卫生能力。秉持科学精神，筑牢遏制疫情蔓延的防火墙。加强疫苗研发、采购、生产合作，为促进疫苗可及性和可负担性作出贡献。中方已加入“新冠肺炎疫苗实施计划”，支持东盟建立应急医疗物资储备库。

二是加强政策协调，形成经济复苏合力。构建人员往来“快速通道”和货物流通“绿色通道”网络，保持产业链供应链稳定畅通。坚定维护自由贸易和多边贸易体制，以签署《区域全面经济伙伴关系协定》为契机，提升贸易和投资自由化便利化水平。

三是开展务实合作，增强可持续发展能力。习近平主席在联大会议上宣布了中国达到碳排放峰值和实现碳中和的努力目标，中方将落实这一承诺。继续围绕能源、教育、金融等重点领域开展合作，加大对气候变化、恐怖主义、网络安全等非传统安全合作投入。

李克强强调，东亚的发展繁荣离不开南海的和平稳定。今年以来，南海已成为地区国家开展经贸往来和抗疫物资运输的重要通道，始终保持了畅通、安全、便捷。中方维护南海和平稳定的决心坚定不移。我们坚定维护和促进国际法治，将一如既往同东盟国家一道，全面有效落实《南海各方行为宣言》，稳步推进“南海行为准则”磋商。希望各方尊重地区国家维护南海和平稳定的努力，共同将南海建设成和平之海、友谊之海、合作之海。

与会领导人表示，作为领导人引领的战略论坛，东亚峰会成立15年来，在促进地区和平稳定与繁荣方面发挥了积极作用。当前疫情给全球带来严峻挑战，各方应同舟共济，团结合作抗击疫情，采取有效措施确保疫苗的公平性和可负担性，提高地区国家应对公共卫生安全的韧性。各方应坚持多边主义，支持东盟中心地位，加强沟通协调，缓解疫情给经济带来的冲击，支持促进贸易跨境流通、畅通产业链供应链的举措，确保宏观经济和金融稳定，加强互联互通，推进疫后经济复苏进程，实现可持续发展目标。

会议通过了《东亚峰会领导人关于合作促进地区经济稳定增长的声明》等成果文件。

国务委员兼外交部长王毅出席会议。