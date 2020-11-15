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北京今日零时启动重污染黄色预警

2020年11月15日08:43 来源：北京青年报

北京青年报记者获悉，本市于11月15日零时启动空气重污染黄色预警。

经中国环境监测总站会商京津冀及周边地区环境监测中心，受局地污染积累及区域传输共同影响，预计11月15日至17日，本市将发生一次空气重污染过程。受弱冷空气和降水共同影响，17日起空气质量将逐步改善。按照《北京市空气重污染应急预案（2018年修订）》规定，市空气重污染应急指挥部办公室发布空气重污染黄色预警，黄色预警措施于2020年11月15日零时启动实施。

据悉，黄色预警期间，全市停止室外建筑工地喷涂粉刷、护坡喷浆、建筑拆除、切割、土石方等施工作业；对重点道路每日增加一次及以上清扫保洁作业；纳入应急减排清单的企业，按照重污染绩效评级等级和“一厂一策”应急预案实施排污工序停产、限产减排措施。请广大市民做好健康防护，减少户外活动。(记者 王斌)

(责编：李轶群、许晓华)


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