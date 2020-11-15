“小即是美”的城镇化

这些年，打算到欧洲一游的朋友来咨询，笔者常建议他们若是时间宽裕，一定要到欧洲的乡村去看一看，尤其是阿尔卑斯山地区、莱茵河谷等地方。除了风景美轮美奂之外，散落在其间的一个个整洁清爽又有烟火气的小城镇让人印象深刻。

在欧洲工作时，每逢圣诞时节，笔者喜欢到周边一些小镇转转，因为那时的小镇家家户户装饰各异，分外漂亮。这些小城镇被森林、草地或农田环绕，有的依山傍河，有的在蓝色的湖边。镇子里整洁安静，交通便利，店铺齐全，韵味十足，生活便利度比大城市一点不差。

笔者常好奇，单靠周边的农业收入或是旅游收入，这些小城镇是怎么做到这么富足、滋润呢？笔者在德国做过走访与调研，发现其奥秘是“穷乡僻壤”有企业，这是小城镇发展生生不息的根本。

许多德国大企业不喜欢在大城市里扎堆，依然扎根在其出生地。比如大名鼎鼎的贝塔斯曼集团，总部一直设在一个名为居特斯洛的小镇；全球化工巨头巴斯夫总部在路德维希港，大众、奥迪、欧宝的总部分别在世人不熟悉的沃尔夫斯堡、因戈尔施塔特和吕瑟尔斯海姆。德国排名前100名的大企业，只有3个将总部放在首都柏林。

初到德国的人可能有些失望，这么发达的国家怎么没有上海浦东那样的高楼大厦？的确，除了金融中心法兰克福有些几十层高的大楼外，德国各地很少有光鲜时髦的现代化高楼。但是，笔者不止一次告诉来访者：德国的实力在工厂，而工厂企业均衡分布在全国各地。

德国产业分布平衡，没有一个傲视群雄的经济中心。德国的11个大都市圈分布东南西北各地，各有特色支柱经济，解决了70%人口的就业。比如，西部鲁尔区是著名的重工业区，炼钢、船舶制造、机械制造等，大名鼎鼎的克虏伯就在这里；中西部的法兰克福是金融中心，云集了德交所、欧洲中央银行和全世界的银行分部；西北的不莱梅是世界上最大的汽车转运港，汉堡港是欧洲第二大港，还是德国的“媒体之都”；东部的德累斯顿和莱比锡以光学仪器、精密机械制造出名，中部汉诺威的会展经济举世闻名，更不用提南部的慕尼黑和斯图加特了，那里是宝马和奔驰的根据地。

产业均衡分布，让中小城镇的发展有了产业支撑，也让小城镇和周边居民不离乡土就能拥有稳定的工作和经济来源。在德国，大中城市和小城镇均衡发展，形成了独特的梯级带动模式。就拿总人口约1100万的鲁尔工业区来说，区域内既有科隆、多特蒙德等5个人口在50万以上的大城市，也有波恩、波鸿等22个人口介于10万至50万的中小城市，还有一些小镇和乡村。

毫无疑问，产业平衡分布的好处是方便就业，避免就业人群集中于某几个超大城市，实现共同富裕。记得有一次，笔者驱车前往著名的新天鹅堡，夜宿阿尔卑斯山一个偏僻的小村子，邻座喝咖啡的村民告诉笔者，村子周边的牧场属于德国一家有名的大奶制品企业，他就在这个企业的乳品加工厂上班。所以，西欧小城镇上的居民，绝大部分人的工作不是干农活，而是在企业公司里上班。

从历史上看，德意志土地上曾经大小城邦林立，城镇化均衡发展有其历史基础。二战后德国重建时，城镇化曾走过一段“摊大饼”的弯路，后来又回归发展中小城镇的思路，提倡“小即是美”。目前，德国城镇人口占总人口约96%，七成城镇人口生活在2000～10000人的小型城镇里。

完备的交通、电信、排污等公共基础设施，让小城镇生活舒适方便。在德国，品牌连锁超市遍布小城镇，快捷的公交，让小镇居民轻松到附近小城市或工业区上班。近几十年来，“莱茵-美茵”都市圈人口逐步向5大城市之外的小城镇和乡村腹地转移，导致法兰克福等城市中心的常住人口长期处于流失状态。

德国的社会保障体系，没有城乡差别，保障了劳动力在不同地区的自由流动。小城镇居民与大城市居民在选举、教育、就医就业等方面权利和机会平等，住在哪里都一样。而清新干净的环境，更让小城镇的生活质量超过大城市。在几乎所有德国小城镇中，森林和花园的总面积都能占到三分之一以上。

与德国相比，法国的情形稍微有些不同，巴黎是一家独大。尽管如此，法国对小城镇的发展也情有独钟，人口在10万以下的小城镇密布全国。法国还通过立法、财政经济手段鼓励小城镇的发展。1978年颁布《城市规划法》以来，法国在众多小城镇建设现代化医院、高校、剧院、商场等公共设施，给地方中小企业以财政支持，甚至给私人建房者免费供地，吸引人们到小城镇居住。

可持续发展的城镇化，就应该鼓励“小即是美”，努力实现让镇上的生活比城里好。城镇化要以人为核心、有产业支撑，推动大、中、小城市和小镇协调发展，从而实现整个社会的共同进步。