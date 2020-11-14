糖尿病常伴心肾并发症，预防管理须两手抓

11月14日是联合国糖尿病日，专家提醒，每个糖尿病患者都应把保护心、肾当作糖尿病管理的重要任务。预防糖尿病心肾并发症，要做到：严密监测血糖值及血糖的波动性，每三个月检查一次糖化血红蛋白，每半年检查一次微量白蛋白尿。若病情稳定，用药后各项指标正常，所服药物剂量稳定，可以凭处方在网上或就近药店购药，并遵医嘱坚持治疗。若病情不稳定，应该及时去医院就诊相应调整治疗方案。

糖尿病人群发生心血管疾病的风险约为非糖尿病人群的2.5倍、心血管死亡风险为非糖尿病人群的2.1倍 。上海市第十人民医院主任医师邹大进解释“糖尿病和肥胖共同存在的人群约占70%，身体内大量堆积的脂肪，不仅会引起胰岛素抵抗，造成病情恶化，过剩的能量还会在代谢过程中大大增加心脏和肾脏的负担，使糖尿病病人本已累及最严重的两个器官雪上加霜。许多2型糖尿病患者不注重肥胖控制，久而久之，心、肾越来越不堪重负，最后心衰、肾衰就会发生。“

糖尿病人的心肾并发症与非糖尿病人的心肾疾病有极大的不同。邹大进解释“对糖尿病患者来说，血糖增高是前锋，先破坏血管内皮，胆固醇随后攻城略地，在血管形成斑块，因此，高血糖会使胆固醇的危险性加倍。同理，高血糖会将高血压对血管的攻击性增强两到三倍，糖尿病让所有对心血管有害的因素都变得更加危险。同时，心脏功能减退和肾脏功能减退两者之间还会相互影响，一旦发生了慢性肾功能不全，就会加重心肌梗死的风险，一旦肾衰，心脏的负荷就更加严重，继而导致心衰。许多糖尿病患者因为没有感觉到症状，没能形成对心肾并发症的警惕，殊不知三至五年后，心脏、肾脏负荷带来的长期影响就会显现。”

糖尿病人的心肾并发症危害巨大，必须坚持对糖尿病的科学管理，规范药物治疗的同时，也要注意高血脂、高血压、肥胖、吸烟等危险因素的管控。对于高危糖尿病患者，即有两个或以上危险因素，如糖尿病合并高血压又吸烟，要更加注意科学管理，坚持治疗，同时改变生活方式，远离危险因素。

首先，糖尿病人要密切监测血糖。除大多患者已知的饭前、饭后两小时自查血糖外，对血糖的波动性的监测也是一种有效策略，邹大进教授提醒“血糖浓度在正常范围内的时间比单次的血糖浓度更能体现患者的血糖控制情况是否良好。如果血糖浓度正常的时间大于90%，说明血糖控制的很好，发生并发症的风险也就非常低。”

其次，糖尿病患者应定期到医院检查，三个月检查一次糖化血红蛋白浓度，半年到一年检查一次尿常规以及微量白蛋白尿。当尿液中出现大量且持久的泡沫，就需要到医院检查是否出现了肾功能损伤。

同时，药物对于血糖控制是至关重要的，需要遵医嘱坚持服用，不能随意停药或加减剂量。此外，药物治疗和危险因素管控要两手抓，要格外注意自己的生活方式，才能很好地控制血糖，降低并发症风险。

如今去医院配药已经不是获取药物的唯一方式了，若因为现实原因无法赴院，可以凭处方通过网络购药。对于工作繁忙，没时间去医院开药的糖尿病患者，邹大进给出建议：“对血糖控制比较平稳的患者，可以凭处方就近在家附近的药店或是在正规网上药店购药，保证服药的连续性。但血糖控制还不理想的患者仍需要到医院检查，在医生的指导下调整治疗方案。“

后疫情时代，线上问诊和线上购药变得更加普及，也为更多患者尤其是慢病患者带来便利。对糖尿病患者来说，长期规范治疗很重要，而凭处方线上购药既方便了患者自身，也为一些不在父母身边的年轻人打开了关爱父母的方便之门，可以及时为需要用药的家人提供帮助。同时，糖尿病患者家属也应时常关注患者的服药、检查情况，提醒患者定期监测血糖，遵医嘱坚持用药，帮助患者养成良好的生活习惯，以降低并发症出现的可能性。