同仁堂首次亮相进博会 中医药文化魅力引人注目

在2020年第三届中国国际进口博览会（以下简称“进博会”）上，22家北京老字号组团亮相北京老字号展，涵盖食品、鞋服、中医药、文化、工艺美术等多个行业，将各自的“绝活绝技”展示给中外宾客。作为商务部认定的首批中华老字号企业，北京同仁堂首次参加第三届进博会，入驻进博会人文交流活动北京老字号展。

谈到进博会与老字号的结合，进博会开设老字号展区今年是首次。在展区中，从北京到各地的老字号企业，都是统一以‘老字号’为主题进行推广宣传，展示文化传承的。在北京展区的22个商户品牌中，比如有创立于1416年的便宜坊、1669年的同仁堂，参展企业平均年龄都超过了200岁。这样新颖的形式吸引了很多观展者，也为老字号与年轻一代搭建了非常好的沟通和交流平台。

据公开资料，同仁堂是商务部首批认定的“中华老字号”企业,同仁堂中医药文化、同仁堂安宫牛黄丸制作技艺等相继被列入国家级非物质文化遗产名录。

在北京同仁堂的展位前，记者看到不断有一些参展人来咨询有关中医药方面的情况。“他们中很多人对中医药有一种神秘感，所以提的问题也比较多，我们也从正面出发给大家做了一个解答，同时把同仁堂的官网在现场进行了推广，让大家通过线上线下对同仁堂都有很深的一个了解。对于老字号有更深的认识。”同仁堂展位相关负责人称。

对于同仁堂在大健康产业方面的布局，同仁堂集团下属单位北京同仁堂科技发展股份有限公司成立了相关的专业研发团队，对一些大健康产品进行开发。在这期间，根据国家相关规定，将每年药食同源的相关类目、相关物品去做一些衍生的开发。比如，同仁堂以阿胶为主题展开一系列产品研发，这几年陆续有三四十个系列产品。

据同仁堂介绍，本次进博会上，同仁堂集团展示的产品有国公酒、同仁乌鸡白凤丸、五子衍宗丸、锁阳固精丸、坤宝丸、儿童清肺口服液、感冒清热颗粒及通过欧洲药品质量管理局（EDQM）认证的愈风宁心片等20多种明星单品。此外还有多种口味的食用阿胶糕和同仁堂牌破壁灵芝孢子粉胶囊等食品保健品在展会上销售。