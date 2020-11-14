国家蔬菜工程技术研究中心研究员 何洪巨□张兆瑞

生菜口感爽脆，是很多人餐桌上的常客。按叶形，可分为球生菜、罗马生菜和皱叶生菜。皱叶生菜按颜色又有紫叶、红叶、绿叶之分。

球生菜又称西生菜、圆生菜等，呈圆球、扁圆或圆锥形；罗马生菜就是常用来做蚝油生菜的那种长叶生菜；皱叶生菜又叫“罗莎生菜”，整体很蓬松，叶子的颜色会更深一些。

从口感角度来看，球生菜更爽脆。从营养价值来说，球生菜最低，其维生素C含量仅为2.8毫克/100克，叶酸、胡萝卜素含量也微乎其微。相比之下，罗马生菜和皱叶生菜的营养价值更高。一般来说，生菜颜色越深，口感越苦涩，所含的植物化学物含量越高。比如紫叶和红叶生菜中类黄酮和花青素的含量要高于绿叶生菜，这两种物质具有一定的抗氧化活性。▲