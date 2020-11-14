感染幽螺，要补四种营养
江苏省苏北人民医院临床营养科副主任医师 邵 剑
数据显示，我国幽门螺杆菌感染率高达50%~60%。除了遵医嘱、配合治疗外，建议感染者重点补充以下几种营养。
维生素B12。治疗幽门螺杆菌引发的胃病经常会用到抑制胃酸的药物，容易引起胃酸不足，导致身体对维生素B12的吸收能力下降。这种营养素的食物来源有奶类、蛋类以及豆腐乳、豆酱等发酵食品。
欧米伽3脂肪酸。这种脂肪酸是增加免疫力和对抗炎症的好帮手，有助缓解胃部不适。三文鱼等深海鱼以及亚麻籽、核桃、海藻、紫菜等食物有助补充欧米伽3脂肪酸。
抗氧化物。花青素、胡萝卜素等具有抗氧化作用，有助身体对抗炎性细胞，提高消灭幽门螺杆菌的几率。一般来说，颜色越鲜艳的果蔬，抗氧化物含量越高，比如紫甘蓝、胡萝卜等。
益生菌。有研究指出，益生菌可以阻碍幽门螺杆菌黏着细胞的能力，从而减少幽门螺杆菌的数量。富含益生菌的食物有酸奶、泡菜等。▲
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