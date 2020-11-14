多吃“抗炎”食物护心
郭铁亮
炎症反应属于人体免疫系统的正常反应，日常出现红、肿、热、痛等症状，或多或少都与它有关。若炎症反应长期过高，不但损害健康，还可能增加心脑血管病风险。近日，美国哈佛大学公共卫生学院研究发现，少吃红肉、加工肉类、精制谷物和含糖饮料等可能增加身体炎症反应的食物，有助护心。
研究人员对“美国护士健康研究”进行了长达32年的随访，共21万人纳入研究。参试者每4年接受一次调查，结果显示，与食用抗炎饮食的参试者相比，食用促炎饮食的参试者，患心脏病的风险高46%，中风风险高28%。研究人员建议，大家应多吃有助抗炎的食物，如菠菜、卷心菜、南瓜、黄彩椒、豆类、胡萝卜、全谷物、咖啡和茶等；限制精制糖和谷物、油炸食品、苏打水的摄入量，还要少吃加工肉类、红肉和动物内脏等促炎指数较高的食物。▲（郭铁亮）
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
医养结合机构管理指南发布 明确8项医疗服务质量标准 为适应我国医养结合机构发展需要，加强机构内部管理，提升管理质量和水平，近日，国家卫生健康委会同民政部、国家中医药局制定出台了《医养结合机构管理指南（试行）》（以下简称《指南》）。要求各类医养结合机构应当参照《指南》要求，以老年人健康为中心，根据机构资质和服务能力，为老年人提供医养结合服务并进行科学、规范管理，满足老年人健康养老服务需求，保障老年人合法权益。 【详细】
流感季来啦,提高免疫力,这些干货请收下！ 一场秋雨一场凉，入秋后气温开始降低，一不注意就容易感冒。秋季也是呼吸道疾病高发季节，今天我们来聊聊关于免疫力的话题。生病就是免疫力低吗？为啥有的人免疫力扛不住流感病毒？如何做才能提高免疫力？ 【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65367951
邮箱：health@people.cn