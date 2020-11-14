11日，广州“新中考”方案发布，录取计分科目新增历史科目，体育与健康分值提升至70分。“新中考”下，考试科目涵盖国家《义务教育课程设置实验方案》（七至九年级）规定的全部科目。广州“新中考”折射出怎样的教育趋势？学生要如何应对？笔者采访了教育专家进行解读。

广州市执信中学副校长刘玲玲说，“新中考”有利于克服“不考不教、不考不学”的倾向，避免学生偏科和人为限制考试科目，有助于引导学生学好每门课程，打好共同基础。学校要开齐开足国家规定的各门课程，落实德智体美劳“五育”并举，严禁压缩综合实践活动、艺术、体育与健康等课程的课时，严格落实物理、化学和生物实验操作要求。

针对新增的历史科目考核和体育考核比重加大的变化，学校教学要做出怎样的调整？

广州奥林匹克中学党委书记廖晓红说，中考计分科目新增历史学科，有利于初高中历史课程的有效衔接以及与新高考的有效衔接。他建议，历史学科要注重对课程标准的研究，用好统编教材，要坚持正确的思想导向和价值判断，引导学生在掌握中外历史基本知识的基础上，加深对历史的理解，提高学生的历史阅读能力和思维能力。

广州“新中考”中，体育与健康分值从60分提升至70分。广州市越秀区教师进修学校体育教研员石多多说，广州中考体育包括了必考、选考项目，建议每节体育课要抓住重点，重视学生基础能力的训练。足球、篮球、排球“三大球”的教学不宜将考试的全套动作连起来反复练习，准备阶段应该先进行单个技术的练习，备考阶段再练习整套动作。同时，要重视体能训练，适当增加体育锻炼时间。

面对广州“新中考”，考生应该如何调整备考？广州市第五中学副校长吴晶晶建议考生要掌握方法，不要陷入死记硬背的不良学习方式，应学会主动思考、积极提问、自主探究。在各个科目的学习中都要加强阅读，提高信息处理和书面表达能力。（记者/马立敏 通讯员/穗考宣）