城管执法部门开展秋冬大气污染防治
昨天上午，市城管执法局执法总队对施工工地扬尘污染防控情况进行专项执法检查，对存在问题的西城区一工地开具了谈话通知书。据了解，截至10月底全市城管执法部门共查处大气污染类违法行为1.96万起。
昨天上午，在西城区月坛北街的月坛体育场基础设施升级改造工程现场，执法人员发现工地内进出渣土车的道路泥泞不堪，仅仅覆盖了一层绿网，并没有按照要求进行硬化，工地内的污水已经从大门外溢到了主路上，造成了路面污染。此外该工地张贴公示的建筑垃圾消纳手续已经过期，现场负责人无法出示合法手续。针对上述存在问题，执法人员责令该工地立即改正，并开具谈话通知书，约谈负责施工的北京城建集团有限责任公司进一步调查处理。
据市城管执法局相关负责人介绍，进入秋冬季后，城管执法部门进一步提高对施工工地的执法检查频次，及时发现并查处各类污染大气环境的违法行为。据了解，截至10月底，全市城管执法部门共查处大气污染类违法行为1.96万起，其中施工工地现场类2388起，建筑垃圾类5343起，渣土运输及泄漏遗撒类9982起，露天烧烤类822起，露天焚烧类1105起。（记者 李涛）
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