北京今年推出15条“最美乡村路”

北京青年报记者昨天从市交通委获悉，今年北京将推出15条“最美乡村路”。北京青年报记者了解到，这15条乡村路不光“颜值高”，功能性也很强，有的路连通了产业，有的路带动了旅游。乡村路与旅游、产业结合，部分深山民宿亦有车通达。

15条最美乡村路各具特色

昨天，据北京市交通委相关负责人介绍，近年来，北京大力推进“四好农村路”建设，并与脱贫攻坚、特色旅游有机结合，助力新时代乡村振兴发展。三年来，全市实现乡村公路大修1600公里。目前，全市乡村公路列养率已达100%，实现了“有路必养、养必到位”。

根据今年6月印发的《北京市美丽乡村路创建活动实施方案（2020—2022年）》，计划从2020年起，全市每年完成200公里美丽乡村路创建。根据评选标准，最美乡村路要结合乡村公路提升改造工程和安全保障工程，展现首都乡村旅游景区和自然山川的秀美风光，服务产业集聚区和特色小镇，服务农村生态旅游经济、特色农家乐、民俗民宿经济等。今年，全市10个区共对66条、226公里乡村公路进行创建。在此基础上，经过进一步筛选，评出15条共计60公里最美乡村路，其中通州、顺义、大兴、房山、延庆区各2条，怀柔、密云、平谷、门头沟、昌平区各1条。

延庆最美乡村路直通景区

此次创建活动中，延庆区莲花山路、西西路两条最美乡村路入选。其中，西西路位于张山营镇，南邻官厅上游湿地，北邻海坨山、未来冬奥会场馆，全长3.2公里，宽6米。原西西路只有4米宽，通行条件差、路面破损严重，不仅通不了公交，也严重影响村民出行，制约当地经济发展。今年10月，西西路改建工程完工，在道路翻新扩宽的基础上，完善了交通标志，增加了470平方米停车港湾，可容纳一次性停车40辆。穿村路段设置了排水设施，新增公交站一处，计划年底开通公交路线。

另一条莲花山路紧邻莲花山森林公园景区，是景区唯一的进出山区道路。原有道路路面破损严重，路段线型差、视距不良，路面宽度窄、错车困难。为促进区域经济发展，延庆区对莲花山路3.92公里进行加宽改造，改造后路面宽度6米，增加钢板护栏2048米，管涵18道，减少路基因高山水流冲刷或积水造成损坏，提高道路行驶安全性。根据沿线景观增设停车港湾7处，面积约1500平方米。莲花山路改造完工后，旅游大巴车可以直接开进农家院和民宿，今年10月，该路首次开通公交路线，使村民“出门硬化路、抬脚上客车”变为了现实。

通州最美乡村路 市民可骑行可采摘

北运河大堤路、新张南路是通州区两条最美乡村路。其中，新张南路道路干净整洁、平坦宽阔，西侧建有骑行绿道及滨河公园，东侧紧邻沙古堆村及儒林村等美丽乡村，沿线串联西集镇各大樱桃产业园，是一条集生活游憩、骑行观光、产业采摘及运河文化等多种功能的重要连接带。

而通州区北运河大堤路长3.87公里，是连接行政办公区至阳光会议中心的重要道路，原况路面宽5-7米，道路存在较多病害，车辆行驶存在一定的安全隐患。2018年，交通部门对道路进行大修，部分5米宽路段拓宽至7米，同步完善交通标志标线、照明工程、信号灯等附属设施，改造及新建人行步道。该工程首次采用新型雨夜高亮标线，增强夜间反光效果，提升行驶舒适感和安全保障能力。

文/本报记者 刘洋