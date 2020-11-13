“云南省血液透析质量控制中心楚雄分中心”“楚雄州肾脏病及血液净化质量控制中心”成立

11月12日，“云南省血液透析质量控制中心楚雄分中心”、“楚雄州肾脏病及血液净化质量控制中心”在楚雄州人民医院举行揭牌仪式。

楚雄州卫健委党委书记、主任施克沛，云南省血液净化质量控制中心主任、昆医附一院副院长倪师今，中心常务副主任、肾内科主任周竹，楚雄州人民医院党委书记王如发、院长丁伟峰、副院长罗恒，全州9县1市医疗机构医护人员共150余人参加仪式。

会上，施克沛对昆医大附一院对楚雄州卫生健康事业发展的关心支持表示感谢，希望昆医附一院继续为楚雄州医疗卫生事业发展出良策、解难题、建专科、育良才。他强调，州医院要依托质量控制中心的建立，和昆医附一院加强学术交流，深化课题研究，为全州医疗行业发展立标杆、树典范，切实为人民群众的健康服务。进一步加强血液透析的质量管理，从医疗环境、医务人员等多方面抓好各项工作，不断提升整体医疗服务水平，使血透患者在州内就能享受到高质量的诊疗服务。

倪师今宣读“云南省血液透析质量控制中心楚雄分中心”、“楚雄州肾脏病及血液净化质量控制中心”成立文件，并进行授牌。

云南省血液透析质量控制中心楚雄分中心、楚雄州肾脏病及血液净化质量控制中心设在楚雄州人民医院，由州医院肾内一科主任赵文喜担任中心主任，州医院肾内二科主任何正宏担任中心副主任，中心成员由全州各级医疗机构相关人员组成。

仪式后，周竹就“疫情常态化下的血液净化质量控制”做专题讲座。参会各位专家就血液净化治疗质量控制的核心内容进行讨论交流，并为楚雄州血液透析质量控制中心、肾脏病及血液净化质量控制中心工作提出了宝贵的意见建议。（楚雄州人民医院 姚志芬）