防止新冠“窜”入国门有实招

面对境外输入导致本地传播风险增大的形势，以及冬季呼吸道传染病高发的特点，11月12日，在国务院联防联控机制新闻发布会上，有关各方介绍了相关疫情防控举措。

加大进口冷链食品检疫力度

最近一些地区在进口冷链食品、食品外包装上检出了新冠病毒核酸阳性，社会关注度非常高。

海关总署进出口食品安全局局长毕克新表示，中方与有冷链食品输华贸易的全部109个国家的主管部门进行了沟通和磋商，相关建议和要求得到了积极广泛响应。累计抽查50个国家的140家进口冷链食品生产企业，对查出问题的22家企业采取了暂停或者撤销其注册资格等措施。同时，对进口冷链食品实施新冠病毒核酸抽样检测，重点加大对进口海鲜等冷链食品的抽样检测。截至11月11日24时，全国海关共抽样检测样本873475个，其中检出核酸阳性结果13个。

“各地市场监管部门协调并配合地方卫生防疫机构，定期对加工企业和冷库、商场超市、农批市场、餐饮服务等场所进口冷链食品开展新冠病毒核酸检测。”国家市场监管总局食品经营司负责人陈谞表示，市场监管部门对来源不明的冷链食品加大查处力度，同时指导相关食品生产经营者采购进口冷链食品时，查验并索取核酸检测报告，以及消毒单位出具的进口冷链食品货物消毒证明等。凡是不能提供合格证明的，一律不准上市销售。

出入境人员管理继续强化

我国对所有入境人员在实施全面核酸检测、全程闭环管理的基础上，严格对乘坐高风险航班的入境人员实施“核酸+抗体”的双保险检测。根据外交部数据，自7月实行境外远端核酸检测以来，大概检测了40万份中外旅客的核酸检测报告，发现3万例存在问题。

“核酸检测准确率是比较高的，即便如此，仍然有3600多例入境中国以后，成为确诊病例。”外交部副部长罗照辉表示，近日中国政府出台了一些应对疫情的新举措。一是增加一次血清抗体检测，二是登机前的核酸检测有效期由72个小时缩减到48个小时，三是在中转地增加一次检测，四是对一些疫情高发国家采取一些紧缩签证政策。同时，航班熔断机制继续更加严格地执行。

“继续暂停外国人持部分有效签证、居留许可入境，继续暂停口岸签证和区域性免签政策。从严审批中国公民旅游等非必要事由的出入境证件申请，劝阻和限制内地居民旅游、探亲、访友等非必要、非急需出入境活动。”国家移民管理局副局长尹成基介绍，今年以来共查获毗邻国家人员偷渡来华的案件700余起，查处非法入境的外籍人员5000多人，有效地防范了疫情经过非法入境的渠道输入。

“在当前情况下，我们不主张放开境外旅游。”罗照辉提醒。

流感疫苗产量近5年最多

接种流感疫苗是预防流行性感冒的有效手段。“流感疫苗属于非免疫规划的疫苗，也就是‘二类疫苗’，由居民自愿、自费接种。”国家卫生健康委相关负责人介绍，截至11月9日，全国流感疫苗的接种量约是2500万剂，已经接近去年的接种量。

据介绍，国家卫生健康委会同工信部、国家药监局等全力挖潜、扩大疫苗产能。今年我国疫苗的产量是近5年来最多的一年，和去年相比翻了一番。针对近期群众对疫苗接种的需求不断增加，该委和工信、药监多部门加大了疫苗调配的工作力度。

国家卫生健康委相关负责人提醒，要把疫情期间在个人防护方面形成的有效措施坚持好。养成勤洗手、分餐制，在咳嗽、打喷嚏时注意遮挡等的卫生习惯，养成戴口罩的好习惯。老年人、儿童、孕产妇等重点人群，要强化卫生防护措施，尽量减少外出。（首席记者 叶龙杰）