整治“水上”餐厅利在长远

近日，广州市城市管理和综合执法局在官网发布《关于规范市区主要水域市容环境卫生管理范围的通告》，要求明年5月起，珠江等河涌市容环境卫生管理范围内拟禁设餐饮。今后，“水上”餐厅或将整改甚至被禁止。

“一条珠江穿城过，百道河涌汇其中。”广州，一座依水而生的城市，水是这座城市的一大标志。而广州另一标签，美食，同样让人津津乐道。珠江与美食，可谓是天作之合。比如，沿江路与长堤一带，食肆林立，客流不断。然而，繁华食肆造成的一种负面后果，就是可能偷排污水，造成水体污染。

根据广州管理城市部门解读称，因市区主要水域市容环境卫生管理范围存在标准模糊的问题，导致各类餐饮企业对市区主要水域水质的影响仍不容小觑，水域生活垃圾问题值得警惕。从目前水域环境卫生管理的现状看，广州拟禁一批“水上”餐厅也是现实所需。

长期以来，餐饮业污水一直是人们容易忽视、但又难处理的污染源。一方面，标准模糊、违法成本低是导致排水户对排污不够重视的主要原因。另一方面，面对往往超标排放的餐饮业污水，传统的污水处理工艺也难以有效处理干净。对此，要治理好餐饮业污水，关键还在于处理好污水排放的问题。

具体而言，首先要针对目前卫生管理范围存在标准模糊的问题，进行相应的考察调研，制定一套规范适用的行业标准，并监督餐饮企业严格落实执行。其次，要对污染源“重拳出击”。加强相关职能部门对违法排污餐饮企业监管，对无证排污、排污严重的企业要给予经济处罚或停业整顿。若整顿后仍不达标，要坚决予以关门取缔。唯有牢牢守住污染源头，才能掐住乱排放的口子。例如，整治前的晓港湖，也同样深受餐饮业污水的困扰。但正是通过一套源头治污的“组合拳”——全线关停对晓港湖水质产生影响的餐饮项目，从源头控制沿湖周边餐饮的污水排放，才让晓港湖迎来转变。目前，晓港湖在控制污染源后，逐步形成生态水质自净系统，湖水清澈见底且无任何异味，也入选全国治水典型案例。

治水没有最好，只有更好。要想真正做到“长治久清”，还需久久为功。如果河边飘来的是阵阵污水恶臭，那眼前再美味的佳肴也食之无味。 （陈文杰）