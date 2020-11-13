进口冷链为何屡成疫情风险点

11月7日至11日，天津接连查出冷链从业者感染新冠肺炎，冷链食品外包装也被检出新冠病毒。此前，大连、青岛等地的局部疫情也均与进口冷链食品有关。国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制9日向全国印发《进口冷链食品预防性全面消毒工作方案》，要求在进口冷链食品首次与我境内人员接触前，实施预防性全面消毒处理。海关、交通、卫生、市场监管等各部门各司其职。

冷链屡次成为疫情风险点有多种原因

短短几天时间，天津出现的病例均与冷链相关。事实上，今年6月以来，全国多地局部疫情源头也都指向冷链，进口三文鱼、厄瓜多尔冷冻南美白虾等冷链产品也屡次被检出携带新冠病毒。

记者调查发现，冷链屡次成为疫情风险点有多种原因。

首先，新冠肺炎病毒耐低温的特性使其在冷链食品表面更易存活。天津市卫生健康委副主任、天津市疾控中心主任顾清介绍，此前研究证实新冠病毒在零下二十摄氏度的条件下仍可存活，冷库环境温度较低，适合病毒长期存活。

其次，各地在进行进口冷链疫情防控工作时，虽然会结合全球疫情最新形势全面收集信息，科学确定抽检商品种类和批次，但进口冷链食品数量多，抽检难以发现所有病毒。

记者在多地调查发现，受封存场地、检测能力、消毒设施、人员配备等因素限制，难以做到对所有批次取样检测。

此次涉事的天津海联冷冻食品有限责任公司冷库面积7500平方米左右，最大仓储量约1200吨。该公司总经理表示，公司按照国家有关规定和要求进行防疫，但此前没有强制规定冷库企业对货品全面消杀。

此外，装卸环节成为防疫的难点之一。记者在北方某港口看到，进口的冷冻集装箱货物进入冷库时，各类冻品需要装卸工人一件件手工掏箱，然后再用叉车转移至冷库中储存。

记者在华东某港口采访了解到，许多地区装卸冷冻海产品的工艺落后，由于冷冻海产品多是件杂货，必须由港口装卸工人下到船舱，将货物一件件搬抬到网兜，再由吊机吊下船。

冷链防疫还需协同作战、人物共防

业内人士表示，按照《进口冷链食品预防性全面消毒工作方案》要求，在进口冷链食品首次与我境内人员接触前实施预防性全面消毒处理，可以从源头上最大程度降低新冠病毒通过进口冷链食品输入风险。

国内冻品和水产进口供应链服务平台优合集团天津分公司总经理王丽表示，进口冻品的消毒处理工作应避免降低口岸通关效率，造成货物积压滞港。她认为，进口冻品在进入冷库、未流通至市场之前是进行货物消杀的较好时机，而且各流程应避免重复消毒。同时应注意保护货品外包装，避免二次污染。

一些码头管理人员和工人建议，相关部门应组织科技人员联合攻关，对冷链食品装卸装备进行升级换代，最大限度减少人员接触风险。同时推广使用紫外线灯，对冻品进行不拆包装照射，最大限度地用现代科技提升疫情防控水平。（据新华社 记者栗雅婷、张宇琪、张旭东、张建新）