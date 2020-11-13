趴桌午睡有多伤？中医骨科专家支招午休的正确姿势 

晚上作业多多入睡晚，午间不补眠怎么够？目前大部分中小学生中午都选择留校，也只有少部分学校具备条件配备专门的午休空间，于是学生娃们只能选择趴在桌上打个盹。可是长期这样趴着睡，对于正在长身体的孩子们来说，会不会伤害脊柱健康？什么才是午睡的正确姿势？如果只能趴着午睡，怎样才能更安全无害还能睡得好？广东省名中医、广东省中医院大骨科主任林定坤教授来给家长和学生们支招。

趴桌子午睡有何不妥？

事实上，上班族也多有趴在办公桌上午睡的经历，趴睡后肩酸脖子痛的体验很多人也有。林定坤介绍说，其实，趴桌午睡除了对颈椎健康有危害，尤其是对尚处于身体发育期的学龄青少年儿童脊柱健康不利之外，还会引起胃胀气、颈部受凉等一系列问题。

首先，趴睡时脖子后方肌肉不能有效放松。趴桌子午睡时，脖子持续处于前屈体位，脖子后方肌肉在该体位下被拉伸、处于紧张状态，一觉下来，肌肉过度疲劳，容易造成劳损。当颈部肌肉酸痛的感觉出现时，基本上就是劳损发生的信号了。

其次，趴桌睡改变了颈椎的生理曲度。健康的人体为了保证脊柱的相对稳定性、活动度和力学缓冲效果，脊柱是存在一个天然的弯曲度，这就是“生理曲度”。长期趴着午睡的姿势会让脊柱的生理曲度发生改变，引起一系列颈椎健康问题。

再次，午饭后趴桌睡易导致胃胀气。通常午餐、午休的时间不会太长。午餐后很快趴在桌上睡觉的话，头部前倾前屈，会压迫食管；在这种情况下的呼吸也不容易如常顺畅，胃内气体由于排出阻力增大而滞留胃内，随着睡觉时长增加，胃内气体大量聚集，容易导致胃胀气。

最后，趴桌子睡觉暴露了脖子，裸露在外容易受凉。趴在桌上午睡的情况下一般不会有被子或衣物覆盖脖子后方，裸露在外的脖子在人体睡着状态下容易受凉，尤其是夏天如果室内有空调，风口正好对着人体，那么病原侵体的可乘之机就这样制造出来了。从中医角度讲，颈后肌肉紧张状况下气血状态差，抵抗外界病原的能力差，容易导致各种外界病原体的侵袭；从西医角度讲，温差改变也导致血管和肌肉收缩，导致颈部不适，甚至诱发神经压迫，导致各种类型的颈椎病发病。

分析：午休姿势的三大方案

方案1：能躺在床上最完美

最理想的睡姿当然是平躺在一张床上，枕着高度适中的枕头入睡。在这种姿势下，脊柱各部分能得到有效放松，脊柱也会处于更加稳定的状态。目前有部分学校是能够给学生们提供带有小床的午睡室等休息空间的。如果有这样的条件，务必教育孩子珍惜午间休息时间，躺下好好补个觉，不要图方便继续趴睡课桌椅。

方案2：头靠墙或椅背睡觉

如果学校并没有配备午休空间，那么在午睡时，我们可以选择让头部正后方靠在墙上或者椅背上入睡。需要注意的是，要让腰骶部紧靠椅子靠背，或者带个腰垫承托腰骶部，避免悬空。在这种情况下，一个U型枕也可以部分地让脖子得到支撑，缓解不适。

方案3：非得趴睡——抱个立式抱枕睡

也不是所有孩子都能找到靠墙的位置，或者学习椅的椅背也不那么理想。总之，趴睡还是大多数孩子的无奈之举。在这种情况下，也有个补救的简单小办法——家长可以为孩子购买比较高的、不易变形的立式午睡抱枕，在午休时双手自然垂抱抱枕入睡。这样可以垫高并固定孩子的头部，减轻趴着入睡的时候颈椎和颈后肌肉群受到的压力，也可以减少胃胀气的风险。

趴睡时简单便携的U型枕有没有用呢？实际上，U型枕的作用是保护颈椎周围，并固定颈椎的相对位置，但是在前趴姿势中并不能起到垫高头部、保护颈椎的正常生理曲度的作用。所以，如果只能趴在桌上睡，仅有U型枕是不够的，务必要有30厘米以上高度的、有一定硬度且不易变形的立式抱枕。总之，如果有条件，尽量不要选择趴在课桌上午睡，即便抱着抱枕入睡，这种姿势依然会对颈椎造成一定的伤害！（广州日报全媒体记者周洁莹 通讯员侯宇）