男童语言发育迟缓 意外查出“脑瘤”
很多人把孩子说话晚归结为“贵人语迟”，但江西一男童航航（化名），6岁了也不能完整说出5个字以上的句子。没想到的是，航航因语言发育迟缓就医时，竟意外查出了“脑瘤”。最终，航航在广州顺利接受了手术治疗，康复出院。
航航的妈妈王女士（化姓）介绍，孩子一直跟奶奶生活，从孩子两岁开始，王女士就发现其语言发育没有达到同龄儿童的水平，但看着孩子能吃能睡、调皮活泼，王女士也就没那么当回事，认为随着孩子长大，讲话肯定也会越来越利索。
直到今年9月，眼看着孩子马上要上一年级，王女士开始着急了。“他没办法完整念出‘白日依山尽’，而是要分解为‘白日’和‘依山尽’才能念完。”于是，她带着儿子到当地儿童医院就诊。在进行核磁共振检查头颅时，却意外发现航航左颞额内侧有占位性病变。在亲戚的介绍下，王女士带着儿子来到了广东三九脑科医院。
该院接诊的神经外三科主任金鑫仔细查看影像资料后，发现其颅内占位有清晰可见的血管，认为是海绵状血管瘤的可能性较大。完善相关检查后，10月20日，金鑫团队为航航完整切除一块大小约3X3厘米的畸形血管团，术后病理诊断为海绵状血管瘤，证实了金鑫的诊断。
海绵状血管瘤并不是真正意义上的“脑肿瘤”，而是由众多薄壁静脉血管组成的海绵状异常血管团。“手术切除病灶，避免了后续出血等引发神经功能障碍的风险。否则，一旦出现颅内出血，轻则引起头痛、呕吐等颅高压症状，重则导致癫痫、肢体瘫痪，甚至昏迷、死亡。”金鑫强调，时下秋冬转季，早晚温差大且气候干燥，是心脑血管疾病的高发期，市民朋友一定要高度警惕自身以及身边人身体的变化。（全媒体记者张青梅 通讯员郑琳）
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