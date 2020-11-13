秋冬季疫情扩散风险较大 防控措施应严尽严

本报北京11月12日电 （记者申少铁）12日，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况，并答记者问。

“目前，我国面临的境外输入病例导致本地传播风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情。”国家卫生健康委副主任李斌说，国家卫生健康委将会同有关部门坚持联防联控，加强部门政策协调和信息共享，强化疫情防控属地主体责任，落实“属地、行业、单位、个人”四方责任。做好应急处置准备，一旦发生疫情后立即启动应急响应，第一时间控制疫情。要加强流感等冬季高发呼吸道传染病和不明原因肺炎监测、预警，加强鉴别诊断，尽早发现新冠肺炎患者，规范开展救治，降低流感等其他呼吸道传染病与新冠肺炎叠加流行的风险。

当前，我国很多地区已经进入冬季，人们室内活动增加，传染病风险增加。李斌提醒，家庭要注意清洁卫生和室内开窗通风，尤其是在北方要加强开窗通风。同时，要做好必要的防疫物资储备。公共场所要保持卫生清洁，重点要加强电梯、楼梯、门把手等高频次接触的物体表面的清洁和消毒，并落实日常卫生管理的制度。公共场所的从业人员要做好个人的防护，加强健康监测。

如何最大限度降低进口冷链食品的疫情输入风险？海关总署进出口食品安全局局长毕克新表示，海关总署已加强与出口国家主管部门沟通，要求其督促本国输华食品企业严格落实联合国粮农组织和世界卫生组织发布的监管指南，严防输华食品及其包装在生产、加工、储存和运输过程中各个环节受到新冠病毒污染。对于出现员工聚集性感染的境外企业，海关总署暂停其产品输华。此外，海关加强了对进口冷链食品实施核酸抽样检测，并对进口冷链食品或其包装上检出阳性的企业，实施暂停进口申报1周至4周的措施。

为了防止带病毒的进口冷链食品在国内市场流通，市场监管总局会同卫生健康委、海关总署等部门，督促经营者落实进口冷链食品核酸检测和生产经营过程消毒等防控措施。市场监管总局食品经营司负责人陈谞要求，各地市场监管部门要协调并配合地方卫生防疫机构，定期对加工企业和冷库、商场超市、农批市场、餐饮服务等场所进口冷链食品开展核酸检测。

“目前，境外疫情仍在蔓延，入境人员的检疫措施不能有丝毫放松。”毕克新说，海关在对所有入境人员实施核酸检测、全程闭环管理的基础上，对乘坐高风险航班的入境人员实施“核酸+抗体”的双保险检测，确保应检尽检。同时坚持多病共防，在做好新冠肺炎疫情防控的同时，进一步做好流感等呼吸道传染病的防控。他提醒，出入境人员在旅行途中保持个人的良好卫生习惯，如果发现了有发热、咳嗽、呼吸困难等不适症状，主动向海关申报，并配合海关做好体温监测、医学排查、核酸检测等工作。

为了进一步防止疫情输入，外交部要求入境人员在出发国和地区的使馆机构进行核酸检测和血清抗体检测，实施“双保险”。国家移民局进一步加强口岸通道管控，严防境外人员绕关避卡入境，控制不必要的人员跨境活动，严厉打击非法出入境违法犯罪活动。此外，为了避免中国公民出境感染新冠病毒，外交部和国家移民局提醒：中国公民尽量减少非必要、非急需的跨境旅行，如必须出国，应该提前做好准备，做好严格防护措施，充分了解目的地国防疫政策。

秋冬季如何深入开展爱国卫生运动？李斌介绍，全国爱卫办会同各成员单位起草了《关于深入开展爱国卫生运动的意见》，系统总结了长期以来，尤其是新冠肺炎疫情防控中的经验和特色做法，明确了未来一段时期爱国卫生运动的目标与重点工作任务。印发了《全国爱国卫生运动委员会工作规则和成员单位职责分工》《2020年下半年全国爱国卫生工作要点》，进一步明确了爱卫会各成员单位的职责分工与重点工作任务。针对流感等季节性传染病和新冠肺炎疫情防控，全国爱卫办部署各地以提升环境卫生质量、培养文明卫生习惯、强化病媒生物防制等为重点，持续开展冬春季爱国卫生运动，助力常态化疫情防控工作。

《 人民日报 》（ 2020年11月13日 14 版）