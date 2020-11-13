聚光成炬，照亮胜利之路（抗疫先进事迹）

聚光成炬，能穿透阴霾；向光前行，必走出黑暗。在武汉抗击新冠肺炎疫情一线，有这样一群可爱的人，他们勇于坚守岗位、辛勤挥洒汗水、舍小家为大家，用凡人微光温暖你我，照亮了众志成城战胜疫情的前行之路。

医院建设者尹典

“这里建成后是几千户村民的新家，必须仔细检查、马虎不得。”11月11日中午，在武汉市蔡甸区知音城还建小区，全国抗击新冠肺炎疫情先进集体代表、中国建筑第三工程局有限公司项目经理尹典正拿着平衡尺在15号楼楼顶天台检测屋面防水套管安装情况，一阵忙碌下来，尹典的额头早已渗出细密汗珠。

几个月前，疫情肆虐。他和中国建筑第三工程局有限公司4万名职工一起告别家人，投身火神山医院的建设和维保工作。

受条件所限，工作开展十分困难，但尹典和他的工友不讲条件、不惧困难，全力出战。当工区无法使用吊车时，他和工友手抬肩扛，硬是“人肉”吊装15个合计30余吨的箱式板房；看到医护人员身着厚重防护服常常热得满头大汗时，他四处打听，找来冰块放在医院走廊处进行降温；当负压病房风管连接松动时，他义无反顾打开风管，直面可能含有病毒的空气……尹典和他的工友在火神山医院坚守80余天，用血肉之躯为“白衣天使”筑就最牢固的“堡垒”。

“如果你问我怕不怕，实话实说肯定怕，但医生护士保护着病人，我们必须守护好这些‘白衣天使’。”尹典说，他知道，工友中有的得知双亲生病毅然坚守岗位，有人刚做完癌症手术仍坚持作战，大家都在用顽强的斗争精神挑战着精力和体力极限。

火神山卫士燕占飞

和尹典一样，武汉市公安局蔡甸区分局大集街派出所副所长、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人燕占飞也一直坚守在火神山医院。作为火神山医院警务室责任民警，他担负着送病患、保运转，守医院、护安全等多项职责。

火神山医院修建期间，成千上万的人员和车辆集中在3.4万平方米的工地和工地门前5公里长的道路上。为科学疏导交通、保障施工进度，燕占飞和同事整日整夜泡在工地和马路上，每天行走3万多步，指挥交通手势要打上千遍，嗓子喊得嘶哑，雨雪浸透了警服，身上是湿了又干、干了又湿。

有一次，燕占飞突然接到求助，一名工人在施工时右手大拇指被施工设备压断，因工地道路狭窄，救护车辆无法入内，燕占飞立刻联系汉警快骑队员，用警用摩托车载着受伤的工人赶往医院治疗。经过此事后，燕占飞主动向施工人员公开手机号码，告诉他们遇到困难可随时与其联系。

从火神山医院开建到休舱，燕占飞和同事在那里坚守了80余个日夜，实现了火神山医院及周边交通零事故，治安、刑事案件零发案。

燕占飞说，作为一名党员民警和新时代青年，通过参加抗疫斗争，让他更加懂得了使命和担当，在国家需要的时候，必须始终战斗在党和人民最需要的地方。

生命特战队队员周宁

选择一份事业，担起一份职责。抗疫一线医务人员英雄群体代表、华中科技大学同济医学院附属同济医院心血管内科副主任医师周宁用实际行动践行了“白衣天使”的责任与担当。

今年1月下旬，周宁在诊治病人中感染了新冠肺炎，但他没有害怕，还将隔离治疗经历发布在个人微信公众号上进行医学科普。隔离期一结束，就立刻请战，来到收治新冠肺炎重症病人的ICU工作。

“面对未知疾病，医生患者无不倍感压力，但患者的求生欲和医生职业的使命感时刻激励着我们奋勇向前。”周宁说，他曾救治一名叫老程的50岁患者，2月12日转入ICU时已生命垂危，但只要处在清醒状态，老程总是睁大双眼，生怕一闭眼就永远睁不开了。

老程的坚强，打动了周宁等医护人员。在医院多学科联合的重症救治团队讨论后，制定了为老程进行ECMO（体外膜肺氧合）治疗的方案。经过近半个月的治疗，老程病情好转，并于2月27日成功撤除了ECMO。

“既然选择了一身白衣，就要担负起这份责任。”周宁说，老程是不幸的，也是幸运的。救治他一个人，几乎动用了同济医院所有的医疗力量。疫情期间，这样的情况，在同济医院、在武汉、在湖北，每天都在发生着。“在今后的工作中，我将以真情回报真情，用生命护佑生命，以实际行动致敬英雄的湖北人民、英雄的武汉人民。”周宁说。

火线记者程远州

站在历史性的关口，站在危机之下，记者何为？全国抗击新冠肺炎疫情先进个人、全国优秀共产党员程远州选择一路逆行、奔赴火线、以笔战疫。

作为人民日报社湖北分社卫生系统的“跑口记者”，程远州密切关注疫情动向。在打响武汉保卫战的两个多月里，他每天早上六七点钟就起床工作，夜里常常熬到两三点钟，采写了上百篇公开报道，记录下浴血奋战的英雄事迹，用一篇篇稿件、一个个镜头为抗疫助力。

“每一次采访，都能让我尝到信仰的味道。”程远州说，有一次，他去采访刚从隔离病房轮岗休息的医生蔡毅，当问及为什么作为疼痛科主任要第一时间报名支援发热病区时，对方说，这是我们的战场，我们上阵理所当然。

程远州介绍，疫情期间，他的报道主要围绕医护工作者、社区工作者和广大志愿者，采访过程中，这些平时默默无闻的“小人物”，在疫情肆虐的危急关头爆发出极大的勇气，散发出耀眼的英雄气概，构成了伟大抗疫战争的温暖底色。

“我觉得抗疫战就像一次刻骨铭心的现实党课，让我在伟大抗疫精神的洗礼中擦亮了一名党报记者的初心、一名共产党员的初心。”程远州说。

（新华社武汉11月12日电 记者黎昌政、王自宸）

《 人民日报 》（ 2020年11月13日 14 版）