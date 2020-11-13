假冒伪劣、以次充好怎么办？今后有了新对策

你买的食品真实吗？我这么一问，也许你会感到一头雾水，但我这样说你可能就明白了。你如果花100多块买了瓶有机蜂蜜，却发现是只值几块钱的糖浆和白糖，你看着注明是“纯天然”的果汁买回家却发现掺了水和香精。大闸蟹、五常大米、西湖龙井等特产更是真假难辨，各种食品欺诈行为屡见不鲜，让消费者苦不堪言。

这些我们比较熟悉的假冒伪劣产品问题，国际上比较通用的食品欺诈，都属于食品真实性所讨论的问题。这就是近年来国际社会广受关注的热点名词“食品真实性”。

11月1日，国家级“食品真实品质认证”正式推出，国内有关各方力图重塑食品行业诚信体系并建立消费信任。当日由中国食品工业协会等主办，食品真实性技术国际联合研究中心等承办了2020食品真实性技术与产业发展国际论坛。

大会学术委员会主席、中国工程院院士陈君石表示，鉴别食品真假需要依赖科学技术手段，同时还需要进行广泛国际合作，建立食品相关真实数据库。“加速建立相关标准才能做到有法可依。”陈君石说。

当前我国食品流通市场缺乏对产品质量真实性的监管技术手段，民众不时买到质次价高的食品，行业也出现“劣币驱逐良币”的现象。食品真实性就中国的情况来讲，绝大多数的假冒伪劣、食品欺诈反映的是以次充好、以假冒真的经济利益导向的食品真实性问题。食品的不真实，最重要的危害是打击了消费者的信心。

中国的食品欺诈行为，目前的查处难度大，监管成本很高。“食品真实性问题是当前我国食品安全监管领域的重点、难点，要解决食品真实性问题，监管部门需从源头加强食品认证监管，做好产品溯源工作。”市场监管总局认证监督管理司二级巡视员何小群在会上说。

“食品真实品质认证”将以核磁共振波谱、同位素质谱、高分辨质谱、生物溯源等前沿科技手段为技术支撑，通过“海量样本数据对照”“主动市场抽检”等手段构建食品大数据，结合区块链技术，为消费者提供公开、透明、便捷、有效的食品数据信息“云空间”，实现食品生产和流通领域的可保障、可溯源、可监督，确保检测结果的真实性、可靠性、同步性，重塑食品行业诚信体系并建立消费信任。目前，国内外已经开发出了不少食品真实性的鉴别方法，涉及葡萄酒、白酒、蜂蜜、橄榄油等诸多品类。不过因为“打假”的成本很高，以经济利益驱动的高附加值食品领域的真实性问题相当突出。鉴别食品真假需要依赖科学技术手段，实际上这种技术比农药残留的检测方法更难。不仅对鉴别技术有一定要求，还需要进行广泛国际合作，建立食品相关真实数据库。文/魏世平