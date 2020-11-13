冬季进补 五种食物最适宜

前些天，北京市气象局官宣了入冬时间，今年11月3日已经正式入冬。天气越来越冷，正是进补的好时节。火箭军特色医学中心中医科副主任医师瞿彬给大家推荐冬季保健养生五种极好的食物。

百合

味甘微苦性平，有润肺止咳，清心安神等功效。冬季气候干燥，空气中缺乏水分的滋润，人们常会口鼻干燥、渴欲不止、皮肤干燥，甚至出现肺燥咳嗽。百合，则为润肺食用之上品。

最佳吃法：煮粥。百合食用的方法很多，可当菜肴吃，如西芹炒百合、百合炒蛋白，这些都称得上是美味佳肴；也可煮粥吃，如百合与粳米制成百合粥，放上一点冰糖，不仅可口，而且安神，有助于睡眠；还可以用百合、莲子和红枣共煮成羹，可补益安神。

最好搭配：杏仁、银耳。杏仁有润肺止咳，清心安神的功效，银耳滋补肺阴，素有“平民燕窝”之称，搭配百合煲汤适用于病后虚弱、干咳、燥咳患者最为宜。

梨

梨因鲜嫩多汁，含有85%的水分，酸甜适口，含有丰富的维生素和钙、磷、铁、碘等微量元素等，被称为“天然矿泉水”，自古就被尊为“百果之宗”。每天吃梨，能缓解秋燥，生津润肺。

最佳吃法：川贝冰糖蒸梨可以起到滋阴润肺、止咳祛痰的作用，对治疗肺热咳嗽和喉咙痛等效果更佳。

最好搭配：蜂蜜。闻名中外的梨膏糖，就是用梨加蜂蜜熬制的，对患肺热久咳的病人有明显疗效。

莲藕

能起到养阴清热、润燥止渴、清心安神的作用。同时，莲藕性温，有收缩血管的功能，多吃可以补肺养血。除了含有大量的碳水化合物外，蛋白质、膳食纤维和各种维生素及矿物质的含量也很丰富，对治疗便秘十分有益。

最佳吃法：凉拌或清炒最为合适。

最好搭配：黑白木耳。搭配银耳可以滋补肺阴，搭配黑木耳则可以滋补肾阴。

山药

有健脾益胃、滋肾益精、益肺止咳的功效。山药含有淀粉酶、多酚氧化酶等物质，有利于脾胃消化吸收；山药含有大量的黏液蛋白、维生素及微量元素，能有效阻止血脂在血管壁的沉淀，预防心血管疾病，有延年益寿的功效。

最佳吃法：蒸食、汤食、炒菜均可。蒸食，营养损失最小。

最好搭配：枸杞。如果不单独吃山药，可以和枸杞搭配来熬枸杞山药粥，能更好地发挥滋补效果。

黄酒

性热味甘苦，有通经络、行血脉、温脾胃、润皮肤、散湿气等治疗作用。

最佳饮用方法：黄酒温饮，暖胃驱寒。黄酒的传统饮法是放在热水中烫热或隔火加热后饮用，以35℃-45℃为佳。在黄酒烫热过程中，黄酒中含有的极微量对人体健康无益的有机化合物，会随着温度升高而挥发掉，减轻对身体的伤害。

最好搭配：乌梅。饮食以“收”为主，搭配乌梅恰恰符合“收”的理念，有养阴生津、润肺护肝的作用。

文/莫鹏（火箭军特色医学中心）