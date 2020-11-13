食品添加剂不能用？谣言！
随着我们国家食品添加剂相关科普活动的开展，关于食品添加剂的谣言也越来越少了，但是在生活当中还是会碰到这样或那样让人哭笑不得的事情——
自己做吃的就更健康吗？
生活中这些话你一定听过
我是陕西人，陕西人爱吃面食，我母亲在家做饭的时候都会这样告诉我，面条一定要自己和面、自己擀面，外面卖的有食品添加剂，食品添加剂能不用就不用。而在生活中我也会碰到这样或者那样让人哭笑不得的事情。去学校门口买早点，看见早点摊贩门口挂的帘子上写着“正宗北京煎饼果子无添加”。课间有学生过来跟我诉苦，说他妈妈说他将来肯定身体不会腐烂，因为他爱吃方便面。
像上面这些例子，无论是无添加的煎饼果子还是堪比福尔马林的方便面，这实际上背后都折射的是，我们的消费者对食品添加剂为什么必须要使用是存在一定疑问的。所以，我们对食品添加剂的科普依然任重而道远。
食品添加剂并不是现代发明
估计很多人都有这样的疑问——食品添加剂是不是一定要用呢？今天我们来给大家解答这个问题。
食品添加剂指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐、保鲜和加工工艺的需要而加入食品中的人工合成或者天然物质。我国对食品添加剂的生产和使用实行许可制度，只有确有必要使用、安全可靠并经过我国政府批准的才是合法的食品添加剂。
同时还需要强调一下，食品添加剂并非现代食品工业的产物，人类使用食品添加剂的历史与人类文明史一样悠久。卤水点豆腐是我国西汉时期发明的，距今已有两千多年历史，卤水就是一种食品添加剂。中国老百姓炸油条使用的明矾、小苏打也是食品添加剂，也已有一千多年的历史。
现代食品制作离不开添加剂
最后我们必须看到，食品添加剂在现代食品工业中发挥着越来越重要的作用。无论是源自西方的面包、蛋糕、香肠、干红葡萄酒、啤酒、果汁饮料、冰淇淋、口香糖、巧克力和速溶咖啡，还是中餐的馒头、包子、油条、元宵、月饼、菜肴等，这些食品的制造都离不开食品添加剂，这是不以我们的好恶为转移的客观事实。
假如没有了食品添加剂，商店里琳琅满目的各种食品将会不复存在。食品添加剂是一个国家科学技术和经济社会发展水平的标志之一，越是发达国家，食品添加剂的品种越丰富，人均消费量越大。没有食品添加剂不单是没有现代食品工业，也没有现代食品；油、盐、酱、醋、米、面里都有食品添加剂，没有食品添加剂家庭厨房也无法运转。
文/王蓓（中国食品科学技术学会青年工作委员会副秘书长、北京工商大学食品与健康学院教授、副院长）
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