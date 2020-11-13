人手紧缺？美威州一医疗保健系统暂停其新冠检测站点

中新网11月12日电 据美国《华盛顿邮报》报道，美国威斯康星州与新冠病毒相关的住院患者人数持续激增，该州一个医疗保健系统暂时关闭了其所有新冠病毒社区检测站点，以让紧缺的医疗卫生工作者，能专注“在床边为病人提供护理”。

据报道，《密尔沃基哨兵报》和一些当地新闻机构，最先报道了关于奥罗拉医疗保健系统(Aurora Health Care)的这一消息。在该公告发布之前，该保健系统在密尔沃基、格林贝和基诺沙，运营了免下车和步行筛查站点。

密尔沃基市长巴雷特抨击了该系统暂停病毒检测的决定，他称，仅9日一天，该市就有近4000人前往三个地点进行检测。他说，通常，奥罗拉站点每周要进行数百次新冠检测。

“我知道，现在，它们和其他系统都挤满了患者，我对此深表同情，但我相信，我们有义务继续进行社区检测，”巴雷特表示。

与此同时，威斯康星州疫情近日持续蔓延。在过去一周，该州新增近3.8万例确诊病例，住院人数上升了20%。

11月10日，奥罗拉医疗保健系统表示，在密尔沃基都会区奥罗拉医院接受新冠病毒治疗的患者数量，在过去两个月里增加了5倍多，在过去两周内增加了一倍。