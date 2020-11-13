消费伪升级的“小众奶”背后推手是谁？

水牛奶、牦牛奶、羊奶、骆驼奶、植物奶……这类乳制品近年来成了消费市场的新宠。不少博主都在“安利”它们，称其比起普通牛奶，味儿更浓、营养更好、脂肪含量更低。与此相关的传言，也在朋友圈不断传播 （11月12日《科技日报》）

“小众奶”成了消费者的新宠，与虚假宣传有很大关系。有的广告称水牛奶的营养价值比牛奶高出几十倍，而且脂肪含量更低、更易被吸收。事实上，水牛奶一些营养素的含量确实略高于牛奶，但并没有高出好几倍甚至几十倍，而且，水牛奶的脂肪含量高，这与广告宣传的完全截然相反。有的广告称羊奶比牛奶更接近母乳，事实是，两者乳化调整后差异非常小，不存在谁比谁更接近母乳。还有的广告说植物奶利于减肥，而事实是，市场上销售的大部分植物奶都含有不少糖，自然会使人发胖。

商家把这些“小众奶”描述得比牛奶更有营养，或更有利于吸收，对消费者形成了误导。现在消费转型升级，消费需求多样化，一些商家敏锐地看到了商机，大肆宣传 “小众奶”的营养价值，强行把“小众奶”与“消费升级”挂钩。一些消费者以为喝“小众奶”更营养，满足了自己消费升级的需求，实际上反倒是消费降级。

消费者健康消费需求高涨，但有的消费者科学素养不高，再加上不健康消费心理的引导下，很容易给无良商家以可乘之机。不仅是“小众奶”，一些声称“儿童专用”的食品和老年人的保健品，背后都有一些无良商家通过虚假宣传，给消费者埋下购物陷阱。这些都是消费伪升级商品的幕后推手。

要戳穿这些消费谎言和消费骗局，关键还是需要监管部门能够加强监管，规范行业发展，对违法犯罪等行为及时依法惩治。网络平台也要加强对入驻商家的资格审理和经营监管，把好商品质量防线，避免无良商家利用平台进行消费欺诈。消费者也要对商品宣传提高警惕，避免被无良商家忽悠，又为此交了“智商税”。