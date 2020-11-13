加大进口冷链食品检疫力度 强化源头管控

11月12日下午，国务院联防联控机制举行新闻发布会，介绍加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况，并答记者问。

会上，国家卫生健康委副主任李斌介绍，我国面临的境外输入病例导致本地传播的风险增大，同时冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻不能放松。10月以来境外输入病例快速上升，比9月增长45%，对此，国家移民管理局建议公众尽量减少非必要、非急需的跨境旅行。

疫情研判

境外输入导致本地传播风险增大

在昨天的发布会上，李斌介绍，国家卫健委已多次组织专家对冬季疫情形势进行研判。专家认为，在目前全球疫情加速蔓延的形势下，我国面临的境外输入病例导致本地传播的风险增大，冬季将处于疫情零星散发状态，局部地区可能发生聚集性疫情，同时冬季其他呼吸道传染病进入高发期，我国疫情防控工作一刻不能放松。

李斌表示，国家卫健委将会同有关部门完善外防输入措施，严格实施远端防控措施，对入境人员境外核酸检测全覆盖，加大对进口冷链食品的检验检疫力度，开展主动性预防性全面消毒工作，完善隔离医学观察等措施，强化隔离场所工作人员自我防护。

此外，为加强秋冬季防控工作，国家卫健委还将与有关部门一道，坚持联防联控、群防群控、群专结合；强化监测预警；优化重点环节防控措施；加强应急处置；加强流感等冬季高发呼吸道传染病和不明原因肺炎监测、预警，加强鉴别诊断。

食品检疫

海关已检测样本超87万个

针对近来部分地区在进口冷链食品或者食品外包装检出新冠病毒核酸阳性的情况，海关总署进出口食品安全局局长毕克新介绍，全国海关已进一步加大进口冷链食品的检疫力度，具体措施包括进一步强化源头管控。我国已累计抽查50个国家140家进口冷链食品生产企业，对查出问题的22家企业采取了暂停或者撤销其注册资格等措施。

暂停出现员工聚集性感染企业的产品输华。毕克新表示，密切跟踪境外冷链食品生产企业疫情防控情况，及时采取有效防范措施，截至11日24时，对发生员工感染新冠肺炎的20个国家99家生产企业采取了暂停其产品进口的措施，其中82家企业是在出现疫情后自主暂停了对华出口。

重点加大对进口海鲜等冷链食品的抽样检测，到11日24时，全国海关共抽样检测样本873475个，其中检出核酸阳性结果13个，其他的873462个样本均为阴性。

针对海关和各地在进口冷链食品或其包装上检出新冠病毒核酸阳性的情况，海关总署对检出阳性的境外食品生产企业实施暂停其进口申报1周-4周的紧急预防性措施。到11日24时，海关总署已经对8家境外食品生产企业、6艘渔船实施了紧急预防性措施。

境外出行

尽量减少非必要跨境旅游

外交部副部长罗照辉介绍，7月份我国实行远端核酸检测以来，截至目前约检测了40万份中外旅客的核酸检测报告，中间发现3万例有问题，远端防控的成效显而易见。

他透露，截至目前我国从境外累计输入的病例多达3600多例，特别是10月以来，输入病例快速上升，目前日均输入16.6例，比9月份增长了45%。11月份的前10天，就输入了260例。

与此同时，外交部积极协助海外受困的中国公民返回祖国，截至11月10日，通过开通临时航班等方式，一共从92个国家接回了7万多名中国公民。

在防范境外疫情输入方面，国家移民局副局长尹成基介绍，疫情暴发以来，我国已经关停了46个陆地口岸、66条边民通道，并且加强了值守看管，严防境外人员绕关避卡入境。

同时，严厉打击非法出入境违法犯罪活动。今年以来共查获毗邻国家人员偷渡来华的案件700余起，查处非法入境的外籍人员5000多人，有效地防范了疫情经过非法入境的渠道输入。

尹成基表示，充分考虑个人健康安全和家庭幸福，我国公民应尽量减少非必要、非急需的跨境旅行。

罗照辉同样表示，境外游需要慎重，现在不主张放开境外旅游。

文/本报记者 熊颖琪 张钦