国家卫健委：《关于深入开展爱国卫生运动的意见》拟近期印发

人民网北京11月12日电 国务院联防联控机制今日就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。会上，国家卫生健康委副主任李斌表示，《关于深入开展爱国卫生运动的意见》拟近期印发。

李斌称，党中央、国务院高度重视冬季疫情防控工作，重视爱国卫生、进口冷链食品监管等工作。国家卫生健康委坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署，认真落实外防输入、内防反弹工作的各项部署。

在深入开展爱国卫生运动方面，李斌介绍，全国爱卫办会同各成员单位重点开展了三方面工作：一是加强顶层设计。起草《关于深入开展爱国卫生运动的意见》，拟近期印发。《意见》系统总结长期以来尤其是新冠肺炎疫情防控中的经验和特色做法，突出问题和结果导向，明确了未来一段时期爱国卫生运动的目标与重点工作任务。

二是完善工作机制。印发了《全国爱国卫生运动委员会工作规则和成员单位职责分工》《2020年下半年全国爱国卫生工作要点》，进一步明确了爱卫会各成员单位的职责分工与重点工作任务。

三是推进重点任务落实。针对流感等季节性传染病和新冠肺炎疫情防控，于11月10日印发通知，部署各地以提升环境卫生质量、培养文明卫生习惯、强化病媒生物防制等为重点，持续开展冬春季爱国卫生运动，助力常态化疫情防控工作。