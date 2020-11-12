国家卫健委：截至11月9日全国流感疫苗接种量约2500万剂
人民网北京11月12日电（记者 杨迪）国务院联防联控机制今日就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上表示，流感疫苗是有效的预防流行性感冒的一个手段。截至11月9日，全国流感疫苗的接种量约是2500万剂，已经接近去年的接种量。
李斌介绍，从我们国家的疫苗分类来说，流感疫苗属于非免疫规划的疫苗，也就是我们通俗讲的“二类疫苗”。“二类疫苗”是由居民自愿、自费接种。今年我们认真总结了既往流感疫苗供应保障的经验，会同国家工信部、国家药监局等多个部门，提前对疫苗的生产进行了会商和协调，全力挖潜、扩大疫苗产能。从我国今年疫苗的生产来说，和去年相比翻了一番。今年我国疫苗的产量是近五年来供应量最多的一年。近期群众对疫苗接种的需求在不断增加，接种的意愿也不断加大。针对这个情况，国家卫健委和工信、药监多部门加大了疫苗调配的工作力度。
他还表示，在整个接种环节也采取了一些措施，像增加流感疫苗的接种点，提早启动疫苗的接种，实行预约登记，延长接种的周期，开展分时接种，增加每日服务时间等，为群众提供便利化的服务。
“从目前接种的情况来看，我国的疫苗接种合理调配和安排，全国现在疫苗接种工作正在由北向南有序的推进。”李斌称，有一个数据，截至到11月9日，全国流感疫苗的接种量约是2500万剂，已经接近去年的接种量。
他提醒大家，流感疫苗是有效的预防流行性感冒的一个手段，广大群众注意个人的防护，防是很关键的，要科学佩戴口罩、养成良好的手卫生习惯——勤洗手，手没有清洗之前避免接触眼、口、鼻这些部位。另外，进入冬季，家里要常通风，这也是一个很有效的手段，办公室也要常通风。再就是要注意安全的社交距离，大家要尽量少去人员密集的环境，注意个人防护。这些防护措施和手段是非常行之有效的。
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