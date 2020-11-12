全国爱卫办发文：开展冬春季爱国卫生运动 助力常态化疫情防控

人民网北京11月12日电（记者 杨迪）据国家卫健委官网消息，为全面落实党中央、国务院关于加强常态化疫情防控工作的决策部署，全国爱卫办制定印发《关于开展冬春季爱国卫生运动 助力常态化疫情防控的通知》（以下简称《通知》），指导各地以提升环境卫生质量、培养文明卫生习惯、强化病媒生物防制等为重点，持续深入开展冬春季爱国卫生运动。

《通知》提出五项要求。一是持续推进环境卫生整治，营造健康安全环境。各地要根据本地区疫情防控形势，以建立健全环境卫生管理长效机制为根本，聚焦基础设施、重点场所和关键时点，统筹推进各项重点工作，筑牢常态化疫情防控的环境基础。

二是积极开展健康科普宣传，提升群众防病能力和文明卫生素养。各地要充分利用各类媒体，充分发挥基层组织、群团组织、社会组织等各方面力量，采取多种形式，深入机场、车站、港口、学校、社区、单位等重点场所，全面开展健康知识科普宣传活动，特别做好新冠、流感等传染病防控知识的宣传科普。

三是深入开展病媒生物防制，降低媒介传播风险。各地要根据本地气候特点、冬春季传染病流行趋势和病媒生物危害情况，组织开展鼠、越冬蚊等重点病媒生物防制活动。

四是强化卫生城镇创建和健康城镇建设，发挥示范引领作用。各地要结合疫情防控需要，做好卫生城镇创建和健康城镇建设工作，发挥其示范引领作用，辐射带动周边地区整体改善环境卫生和健康状况。

五是加强组织领导，确保各项任务落实。各地爱卫办要发挥综合协调作用，加大与爱卫会各成员单位的沟通协调与配合，确保爱国卫生运动持续深入开展。

全国爱卫办关于开展冬春季爱国卫生运动 助力常态化疫情防控的通知

全爱卫办发〔2020〕7号

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团爱卫办：

今年以来，各地部署开展了多轮爱国卫生运动，为新冠肺炎疫情防控奠定了良好的环境基础，营造了群防群控传染病的社会氛围。当前新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国内零星散发病例和局部暴发疫情的风险仍然存在，流感等冬春季传染病也进入高发季节，防控任务依然艰巨。为深入贯彻落实习近平总书记关于爱国卫生运动的系列重要指示批示精神，全面落实党中央、国务院关于加强常态化疫情防控工作的决策部署，各地要把爱国卫生运动与冬季疫情防控、流感等其他流行病防治结合起来，在前期工作的基础上，进一步结合实际，总结防控经验，科学研判疫情形势，完善防控聚集性疫情的应急预案，加强防疫物资保障，以提升环境卫生质量、培养文明卫生习惯、强化病媒生物防制等为重点，持续深入开展冬春季爱国卫生运动，用千千万万个文明健康的小环境筑牢常态化疫情防控的社会大防线。现就有关要求通知如下：

一、持续推进环境卫生整治，营造健康安全环境

各地要根据本地区疫情防控形势，结合城乡环境卫生整洁行动（2015-2020年）终期评估工作和脱贫攻坚任务，充分发挥爱国卫生运动的统筹协调作用，以建立健全环境卫生管理长效机制为根本，统筹推进各项重点工作，筑牢常态化疫情防控的环境基础。一是完善环境卫生基础设施。加快垃圾、污水处理设施建设，持续推进公共场所厕所和农村户厕改造建设。二是聚焦重点场所提升环境卫生质量。要重点对农贸市场、学校、机场、车站等人员聚集场所和背街小巷、老旧小区、城中村、城乡结合部、建筑工地、小餐饮店等薄弱环节进行环境卫生整治，彻底清除卫生死角，补齐环境卫生短板。三是结合关键时点开展群众性卫生活动。要结合元旦、春节等节假日，广泛号召动员群众，积极开展单位、社区和家庭环境卫生大扫除，创造干净整洁的生产生活环境。

二、积极开展健康科普宣传，提升群众防病能力和文明卫生素养

各地要充分利用电视、广播、报刊等传统媒体和微博、微信、网络直播平台等新媒体，采取专家访谈、宣传视频、海报、在线问答等多种形式，充分发挥基层组织、群团组织、社会组织等各方面力量，深入机场、车站、港口、学校、社区、单位等重点场所，全面开展健康知识和疾病防控知识科普宣传活动。一是教育树立公共卫生安全意识。大力开展《基本医疗卫生与健康促进法》《传染病防治法》等法律法规宣传，倡导群众树立公共卫生安全观和“每个人是自己健康第一责任人”的理念，切实履行传染病防控责任。二是帮助提升防病能力。围绕疫情防控需求，广泛开展重点传染病防治知识、心理健康知识科普宣传，及时准确将健康知识传播到每个单位、家庭和个人，提高群众自我保健和及时主动就医意识。三是引导养成文明卫生习惯。广泛开展文明健康生活方式的推广宣传，引导群众把疫情期间健康、安全的生活方式保持下去，坚持养成戴口罩、勤洗手、多通风、不扎堆、不随地吐痰、不乱扔垃圾、分餐公筷、不食用野生动物等良好习惯，践行合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡等健康的生活方式，强化环境保护、勤俭节约和绿色出行的环保理念，积极参与“光盘行动”和“垃圾分类”，营造讲文明、讲卫生、防疾病的良好风尚。

三、深入开展病媒生物防制，降低媒介传播风险

各地要根据本地气候特点、冬春季传染病流行趋势和病媒生物危害情况，组织开展重点病媒生物防制活动。要坚持日常防制和集中防制、专业防制和常规防制相结合，全面排查本地病媒生物孳生的重点场所，组织专业病媒防制队伍开展病媒生物消杀工作，同时充分发动机关、企事业单位、村（居）委会和城乡社区居民强化环境治理，从源头上铲除病媒生物孳生地，降低病媒生物密度，防止传染病通过媒介传播风险。北方地区要以防控流行性出血热、鼠疫等传染病为目标，集中组织开展冬春季统一灭鼠活动，加强对相关重点场所防灭鼠措施的检查。南方地区要以杀灭越冬蚊为目标，以民防工程、地下室、地下车库和轨道交通地下车站等各类地下空间以及餐饮行业、集贸市场等为重点，统一开展越冬蚊巡查和控制活动，从源头上降低来年春夏季蚊密度，有效防控传染病传播。

四、强化卫生城镇创建和健康城镇建设，发挥示范引领作用

各地要结合疫情防控需要，做好卫生城镇创建和健康城镇建设工作，发挥其示范引领作用，辐射带动周边地区整体提升工作质量。要组织开展好卫生城镇新创和2020年复审工作，深入学习掌握创建标准，认真落实好各项整改工作，不断巩固卫生创建的工作成果，确保问题调度、跟踪督办、监测评价等制度落实到位。要积极开展健康企业、健康家庭、健康社区、健康学校等健康细胞建设，持续改善健康环境，提高健康服务水平，营造良好社会氛围，夯实健康中国建设的基础。

五、加强组织领导，确保各项任务落实

各地要深刻认识开展冬春季爱国卫生运动对新冠肺炎疫情和其他传染病常态化防控的重要作用，抓紧安排部署。各地爱卫办要发挥综合协调作用，加大与爱卫会各成员单位的沟通协调与配合，确保爱国卫生运动持续深入开展。要广泛动员社会各界，提高群众参与爱国卫生运动的积极性，引导全社会参与爱卫、支持爱卫的良好氛围。各地要畅通社会监督渠道，主动接受社会和公众监督，认真梳理、整改群众反映的问题。各地爱卫办要认真总结本地工作的做法和经验，及时报送全国爱卫办。全国爱卫办将适时以工作简报、经验交流等形式进行宣传推广。