国家卫健委：冬季防控重在“防”

人民网北京11月12日电（李轶群）国务院联防联控机制今日就加强冬季疫情防控和深入开展爱国卫生运动有关情况举行新闻发布会。国家卫健委副主任李斌在会上强调，冬季防控疫情要突出一个“防”字，要把整个疫情期间在个人防护方面形成的行之有效的措施坚持好，养成预防的好习惯，良好的卫生习惯。

李斌表示，人群对新冠病毒是普遍易感的，做好重点人群、重点场所的防控，做好个人防护、家庭家人的防护都很重要。建议从这几个方面加强防控措施。

一是，现在已进入冬季，随着天气转冷，公众处于室内活动时间明显多于室外，容易造成人群聚集和室内通风不良，也增加传染病传播的风险。每个家庭要注意清洁卫生和室内开窗通风，尤其是在北方要加强开窗通风。同时，要做好必要的防疫物资的适量储备。

二是，在公共场所要保持环境的卫生清洁，重点要加强公共区域，像电梯、楼梯、门把手这些高频次接触物体表面的清洁和消毒，落实日常卫生管理的制度。从业人员和重点人群要做好个人的防护，特别是在密闭公共场所工作的，像售货员、保洁员、服务人员、食品从业人员、客运站的服务人员，要加强健康管理和健康监测，做好戴口罩、勤洗手、戴手套等个人防护措施。

三是，加强公众个人的预防非常重要，提倡公众要养成勤洗手、分餐制，在咳嗽、打喷嚏时注意遮挡等卫生习惯和生活方式，要养成戴口罩的好习惯。对老年人、儿童、孕产妇等重点人群，要强化卫生防护措施，尽量减少外出，科学佩戴口罩，避免到人群聚集尤其是通风不良的场所。