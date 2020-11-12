2020人文医学高峰论坛在京召开

11月10日上午，由国家卫生健康委能力建设和继续教育中心、北京医学教育协会、北京大学医学部等单位主办，以《“疫”以贯之 以“仁“为本——人文医学助力后疫情时代医患关系更和谐》为主题的“2020人文医学高峰论坛”在北京召开。旨在更好地传播人文医学理念，凸显人文医学在医学教育、科研与管理领域的重要作用，推行人文医学在全国落地生根，枝繁叶茂。

北京医学教育协会会长陈杰先生在会议致辞中指出，希望北京地区的科教管理人员通过参加此次会议，在本单位开展不同形式的人文医学为主题的继续教育行动，希望我们的医务工作者带着爱心，带着温度，带着天使的光环去服务患者。

在专家主旨演讲环节，首位主旨演讲者是中国工程院院士、北京大学常务副校长、北京大学医学部主任詹启敏先生，演讲的主题是《疫情防控背景下对医学发展的思考》。詹启敏院士在演讲中介绍了新冠肺炎疫情后全球健康新趋势与挑战，总结了医学与健康在国家战略体系中的重要地位，阐明了新形势下医学发展对推动社会治理的贡献，强调了人文医学是所有卫生领域人员的精神和灵魂。

接下来，中国工程院院士、北京大学医学部常务副主任、北京大学第三医院院长乔杰女士带来题为《疫情下的人文关怀》的主旨演讲。乔杰院士分享了在援鄂抗疫工作中的人文关怀瞬间，讲述了人文医学在医学技术发展和医院管理建设中的重要作用，强调医学是“人学”，作为医者应该时刻牢记使命，全身投入工作。

论坛开启“人文医学年启动仪式暨人文医学品牌学院上线”仪式，多位参会领导专家与现场观众见证了人文医学高峰论坛的正式启动，未来论坛将形成常设机制，将本论坛建设为一个医学行业内人文理念传播、科研成果交流和优秀案例分享的开放平台。同时大会也为所有与会嘉宾介绍了由医大时代教育推出的以“人文+”为理念的在线人文医学课程。