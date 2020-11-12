2020营养健康产业科技创新发展大会暨“科创中国”系列路演活动——营养健康专场在苏州召开

11月7日，由中国营养学会和中国科协企业创新服务中心共同主办，中营华堂教育科技（北京）有限公司承办的“2020营养健康产业科技创新发展大会暨‘科创中国’系列路演活动——营养健康专场”在苏州召开。

据活动负责人介绍，大会分为“营领前行、赋能营养、营享趋势、创营新机”四个版块，包括解读最新政策、分析产业发展趋势、展示最新技术、搭建交流平台多个方面，并首次引入中国科协今年致力打造的“科创中国”技术路演品牌，全方位呈现政产学研用的有机结合，推动营养健康领域科技经济深度融合发展。

在开幕式的“营养科技·智慧健康”科技经济融合行动环节，正式启动了中国营养学会襄阳服务站、青岛服务站、宜春服务站，作为中国营养学会“营养科技·智慧健康”科技服务团2020年重要活动之一，中国营养学会系列地方服务站活动正式拉开帷幕。